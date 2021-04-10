親頒F-5飛官羅尚樺褒揚令　蔡英文：任務結束以你為榮

空軍志航基地2架F-5E戰機上(3)月22日在屏東旭海上空擦撞墜海，造成飛官羅尚樺殉職、潘穎諄失蹤，殉職的中尉羅尚樺今(10)日舉行公祭。蔡英文總統上午前往台東志航基地親頒褒揚令，表彰殉職空軍少校羅尚樺對國家克盡職守的犧牲與貢獻。





我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡英文在公祭典禮中，首先頒發褒揚令，由羅尚樺遺孀張秀宇代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。





蔡英文致詞時表示，感謝羅尚樺過去為了捍衛領空所做的努力與貢獻。當飛行員，是羅尚樺從小就立下的志向，朋友們因此都叫他「飛鼠」，羅尚樺一直非常努力追求這個夢想，在羅爸爸的教導下自律甚嚴，不僅成績總是名列前茅，順利進入了空軍官校，也通過層層的考驗，成為了戰機飛行員。





蔡英文表示，上個月尚樺因公殉職，讓我們感到非常心痛和不捨。她要代表全體國人表達最深的哀悼，也要以三軍統帥身分對他的家人說，「尚樺是國家領空的守護者，我們都以他為榮」。





蔡英文也請國防部一定要全力協助家屬，代替羅尚樺照顧好家人，也請所有的國軍弟兄姊妹務必打起精神、堅守崗位，將他的精神延續下去，「我們一起代替尚樺，捍衛領空、守護我們的國家」。最後，蔡英文告訴羅尚樺，「你的任務結束了，請放心。謝謝你，我們將永遠以你為榮」。





包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘、海軍司令劉志斌、空軍司令熊厚基、台東縣長饒慶鈴、立法委員劉櫂豪、廖國棟等亦出席今日公祭典禮。



