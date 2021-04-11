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超帥小黃司機特種部隊出身　合作「氧氣美女」以暴制暴

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-11 08:00:00

▲李帝勳飾演特種部隊出身的計程車司機。（圖／friDay影音）
▲李帝勳飾演特種部隊出身的計程車司機。（圖／friDay影音）
驚悚復仇劇《模範計程車》由《Signal信號》李帝勳擔綱男主角，他在劇中飾演特種部隊出身的計程車司機，隸屬地下祕密組織「彩虹運輸」，用以暴制暴的方式，替無法用法律伸張正義、滿腹冤屈的被害者復仇。該劇更請到有「氧氣美女」封號的李英愛獻聲參與關鍵角色演出，擔任「彩虹運輸」復仇委託系統的語音配音。

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▲李帝勳飾演特種部隊出身的計程車司機。（圖／friDay影音）
▲李帝勳在該劇有大量的動作戲份。（圖／friDay影音）
李帝勳在該劇有大量的動作戲份，他為此積極健身，還找了武術老師進行單獨特訓，拍攝堅持不用替身、親自上陣肉搏，他不覺得辛苦，反而笑說：「這次終於拍到夢寐以求的動作戲，我自己看著也覺得很帥氣！」

金義聖劇中飾演「彩虹運輸」的代表理事長，負責在公權力的灰色地帶動用武力制伏違法分子，談到接演契機，他說：「我一直希望能演到一部個人復仇的作品，剛好這部劇找上門，我看完劇本就決定要演出，加上有李帝勳等值得信賴的演員一起，不演的話是我的損失。」

李絮則演出追尋正義的熱血檢察官，她坦言對於演出很緊張，「我的角色是原著中沒有的人物，所以很好奇接下來的故事發展。」

該劇首集嫌犯就是改編自引起全韓國人民共憤、性侵8歲女童的趙斗淳，但劇組先前換角重拍，導演透露大家承受巨大打擊，「但重新拍攝後，同心協力努力完成，把它當作轉禍為福的契機，也因爲重新拍攝，感覺拍得更好了。」《模範計程車》每周六、日在friDay影音獨播。

▲▼金義聖（上）跟李絮也有演出。（圖／friDay影音）
▲▼金義聖（上）跟李絮也有演出。（圖／friDay影音）
▲▼金義聖（上）跟李絮也有演出。（圖／friDay影音）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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