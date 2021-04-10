任時完下廚端好菜　裴斗娜「餓到快死掉」才肯吃飯

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因電視劇《未生》、電影《不汗黨：地下秩序》結緣的任時完和金熙元，談起任時完加入新一季節目的契機，源自兩人新電影《智慧手機》（暫譯）殺青時，任時完無意間問到前輩接下來的計畫，金熙元提及要錄製《帶輪子的家2》，任時完打趣說：「那就帶我一起去吧！」金熙元最後成功促成合作。
成東鎰透過節目第一次見到任時完，他結束錄製後對新成員感到滿意，稱讚後輩很努力練習料理，並劇透時完的「辣炒魷魚豬五花」非常好吃。首集節目中，也見到任時完靠著一盤涼拌蔥絲獲得前輩們的肯定，身為輪子家主廚的成東鎰直說：「這根本是專賣店的味道啊。」
《帶輪子的家2》第一個露營地為江原道平昌，邀來進軍國際的裴斗娜，小廚師任時完與她分享做菜祕訣，就是盡量以「不用洗碗」的料理為主，過程幾乎都用剪刀處理食材，沒想到裴斗娜更為高深，表明自己根本不做飯，也不叫外賣，自己到了快餓死的程度才考慮進食，當下最簡單的食譜就是「白飯、泡菜、海苔 」，驚人發言讓任時完相當慌張。
該節目除了新成員時完、第一集來賓裴斗娜引發關注，日後嘉賓也包含孔曉振、吳正世、金裕貞、金東旭、田慧振等，導演還加碼爆料，有一位至今尚未公開的神祕嘉賓十分有趣，吊足眾人胃口。 《帶輪子的家2》每周六在愛奇藝國際站、friDay影音播出。