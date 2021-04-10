李光洙、宋智孝致敬《上流戰爭》 RM隊友吐槽：好像亡者
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-04-10 16:42:56
夯劇《Penthouse上流戰爭》三位女主演金素妍、李智雅、柳真，及飾演聲樂老師的河道權，相偕到節目《Running Man》（RM）作客，演員綜藝效果十足。主持人為了融入該劇角色，李光洙和宋智孝精心裝扮，穿著華麗服裝，唱著劇中經典的聲樂曲，出場即讓隊友吐槽：「這臉色怎麼那麼像亡者！」
初登節目的三位女演員難掩興奮，在《上流戰爭》被封為超級惡女的金素妍就透露：「姪子堅持了10年的夢想就是希望我上《Running Man》，終於圓夢了。」此話一出團員搞笑表示：「你阿姨的形象，和劇中角色完全呈現強烈反差！」其實私下的金素妍非常搞笑，給予他人回應都很浮誇，因此有「反應女王」的稱號。
因金素妍、柳真在劇中不對盤，製作單位也讓兩人在節目中對決，卻沒想到金素妍連爬上單槓都有困難，靠著他人的協助才順利開始比賽，此舉慘遭對手柳真嗆聲：「姊姊的實力真的不行！」一說完金素妍就從單槓上掉下，秒慘敗的戰績讓隊友錯愕。
反觀柳真適應能力超強，雖初次挑戰綜藝節目，但氣勢壯盛，不但拿下多場比賽的勝利，甚至在同隊隊友大玩心機哏時說：「沒有誠實玩遊戲的人，我會追究到底的！」緊盯隊友的一舉一動，讓夥伴大讚：「妳真的很適合上綜藝節目。」《Running Man》每周日晚間6點在中天綜合台36頻道播出。