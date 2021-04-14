專訪／和朱立倫、韓國瑜結盟？連勝文提4項合作條件

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被問及朱立倫、韓國瑜是否會參選黨魁？連勝文坦言，這幾位前輩好像一直在變，他也還搞不太清楚他們是否要參選，還開玩笑指著記者說，「你們可能消息比我靈通」。
連勝文說，朱、韓都是跟他非常接近的前輩，他們彼此私下也交換過很多次意見，他認為，黨內選舉沒有誰對誰錯，只有哪一種作法比較適合黨。
連勝文也提及，都是黨內自己人，當然可以談合作，但要合作必須理念相近、做事方法正確、講話要有誠信、還要講道義。
他認為，要經營黨也是一樣，理念最重要，再來就是人與人的情感、同志之間的道義，最後是現在黨最欠缺的資源，既然欠缺，就大家一起想辦法幫忙。
話鋒一轉，連勝文嚴肅地說，近日黨內盛傳黨主席相關民調，只有黨中央有黨員名冊，照理說黨不能做黨主席相關民調，這有選務不中立的問題。
他還聽說，有黨高層找人幫忙繳納人頭黨員的黨費，如果這些傳言是真的，再度凸顯他主張的「專職黨主席」的重要性，他也奉勸黨中央，不要再用黨機器做民調，再放話給特定媒體，「中立是團結的基礎。」
連勝文最後也意味深長地說，若問他參與政治多年學到什麼？就是處在政治高峰時不要得意忘形、靠勢，低潮不要喪失原則，逆風吹來還是要站穩腳步，不要當變色龍。
連勝文說，政黨跟人一樣，短期的風向雖然重要，但風向是會變的，唯有理念才能維繫群體，戰略、策略都可以調整，基本理念不能變。