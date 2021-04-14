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專訪／和朱立倫、韓國瑜結盟？連勝文提4項合作條件

記者余祥／台北報導

2021-04-14 08:07:00

前高雄市長韓國瑜、國民黨主席江啟臣與國民黨智庫副董事長連勝文，11日在陸官專修班校友會上同框合照，營造大團結的氣勢。
▲前高雄市長韓國瑜（左）、國民黨主席江啟臣（中）與國民黨智庫副董事長連勝文（右）11日在陸官專修班校友會上同框合照，營造大團結的氣勢。（圖／記者丁上程攝）
國民黨主席7月改選，目前僅有黨主席江啟臣表態爭取連任，國民黨智庫副董事長連勝文和江啟臣從昔日盟友的關係，轉為可能的對手，外界也關注連勝文是否有跟其他潛在人選結盟的可能。連勝文接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜都是跟他滿接近的前輩，他們私下也多次交換意見，他認為合作有4個條件，必須理念相近、做事方法正確、有誠信、講道義，畢竟都是黨內的自己人，「什麼合作都可以！」

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國民黨主席之爭白熱化，但因檯面上僅江啟臣一位選手，其他潛在人選包括朱立倫、韓國瑜都尚未表態，而連勝文認真考慮參選，但也未做最後決定，讓黨主席選舉情勢詭譎難料。

被問及朱立倫、韓國瑜是否會參選黨魁？連勝文坦言，這幾位前輩好像一直在變，他也還搞不太清楚他們是否要參選，還開玩笑指著記者說，「你們可能消息比我靈通」。

▲國民黨智庫副董事長連勝文接受《NOWnews今日新聞》專訪時國民黨高層私心毀全黨。（圖／記者鄭宏斌攝,2021.04.08）
▲國民黨智庫副董事長連勝文接受《NOWnews今日新聞》專訪時談及與其他黨主席之爭對手的合作條件。（圖／記者鄭宏斌攝，2021.04.08）
連勝文說，朱、韓都是跟他非常接近的前輩，他們彼此私下也交換過很多次意見，他認為，黨內選舉沒有誰對誰錯，只有哪一種作法比較適合黨。

連勝文也提及，都是黨內自己人，當然可以談合作，但要合作必須理念相近、做事方法正確、講話要有誠信、還要講道義。

他認為，要經營黨也是一樣，理念最重要，再來就是人與人的情感、同志之間的道義，最後是現在黨最欠缺的資源，既然欠缺，就大家一起想辦法幫忙。

話鋒一轉，連勝文嚴肅地說，近日黨內盛傳黨主席相關民調，只有黨中央有黨員名冊，照理說黨不能做黨主席相關民調，這有選務不中立的問題。

他還聽說，有黨高層找人幫忙繳納人頭黨員的黨費，如果這些傳言是真的，再度凸顯他主張的「專職黨主席」的重要性，他也奉勸黨中央，不要再用黨機器做民調，再放話給特定媒體，「中立是團結的基礎。」

連勝文最後也意味深長地說，若問他參與政治多年學到什麼？就是處在政治高峰時不要得意忘形、靠勢，低潮不要喪失原則，逆風吹來還是要站穩腳步，不要當變色龍。

連勝文說，政黨跟人一樣，短期的風向雖然重要，但風向是會變的，唯有理念才能維繫群體，戰略、策略都可以調整，基本理念不能變。

 

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