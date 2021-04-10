AZ自費疫苗以1萬劑為目標　莊人祥證實：參考費用仍待定

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莊人祥也說，昨日也說是約開放5000至1萬劑，所以數量也差不多，只是陳時中確認為1萬劑後，就會朝這樣來規劃；另在費用部分，掛號費、診察費、注射費以及疫苗相關採購費用等還是要由民眾自行負擔，詳細費用還是要調查幾家醫院，了解實際費用後，再訂出參考價格。
AZ疫苗一打開就會有10劑的劑量，是否需要湊滿人數，才會開放民眾施打？莊人祥回應，目前做法大約分成幾種，一種是自費門診的話，就需預約湊滿人數後才能開打，另外也有公費與自費共同施打的方式，但都需要採預約制，目前都正在規劃當中，要等在施打當天，才會了解到底會有多少人來打。
另一方面，12日起將開放中央與地方的防疫人員接種疫苗，莊人祥指出，指揮中心目前預計有副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞及2位防疫醫師在當日接種，另外也包含CIQS（海關檢查Customs、證照檢驗Immigration、人員與動植物檢疫Quarantine、安全檢查與航空保安Security）同仁、國籍航空機組人員以及地方警消同仁也都會接種，同時也有聽到10縣市首長也會加入一同施打。
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