血腥鎮壓至少600死！緬甸軍方：示威減少 2年內辦選舉
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-10 14:59:34
緬甸自軍方於2月1日發動政變、逮捕並拘禁民選官員以來，國內始終動亂不止，軍方發言人9日表示，由於示威抗爭活動已經減少，加上民眾渴望和平，料將會在2年內舉行大選，也是政變後軍方首次提出較明確的時間表。
綜合《路透社》等外媒報導，緬甸軍政府發言人紹敏通(Zaw Min Tun)在記者會上表示，因示威減少，國家正逐漸正常化，政府部門跟金融體系也將全面恢復運作；而示威活動之所以減少，紹敏通則聲稱，是因人民渴望和平，也希望民眾更多與安全部隊合作。
然而，根據人權團體統計，政變至今，已有超過600人在示威行動中，因遭軍警血腥鎮壓而死，當中甚至包含48名兒童；而且由於民眾採取大規模罷工，做為抗議軍政府奪權的手段之一，緬甸仍處於一定程度的停滯狀態，並非如軍方所說，國家正在恢復正常。
有關報導還指出，就在9日，仰光附近的勃固(Bago)才剛發生流血衝突，還有目擊者看見軍隊向示威者發射子彈、投擲手榴彈，現場至少有10具屍體堆疊，但因該區域被軍隊封鎖，所以無法掌握確切傷亡人數。
對此紹敏通則否認有對示威者使用自動武器，還反稱自政變以來，軍方已有248人死亡、16名警察被殺。