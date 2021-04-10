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駐波蘭代表處人員確診新冠肺炎　辦公室全面消毒

記者呂炯昌／綜合報導

2021-04-10 15:47:18｜2021-04-10 15:48:00

新冠疫苗/莫德納/Moderna/新冠肺炎/COVID-19/美聯社
▲新冠肺炎疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

新冠肺炎疫情全球持續蔓延，並未因疫苗施打而有所趨緩。外交部今(10)日表示，駐波蘭代表處一名人員確診，已要求辦公室進行全面消毒，加強相關防疫措施。

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外交部表示，我國駐波蘭代表處一名人員於當地時間9日確診新冠肺炎。該位同仁在確診前因為需要照顧同住的確診家人，已經請假居家隔離超過兩週，並未接觸到辦公室其他同仁。該名染疫同仁將等到完全康復後才恢復上班。

外交部指出，為維護同仁健康，駐波蘭代表處持續執行防疫應變計畫，包括辦公室進行全面消毒，加強相關防疫措施，維持獨立辦公空間，並視情形分組分流上班；此外，也再次要求同仁加強防疫措施，並密切注意自身健康狀況，如有症狀馬上通報。

由於歐洲武漢肺炎疫情持續蔓延，為了維護同仁及民眾健康安全，駐波蘭代表處未來將視疫情發展調整領務服務方式並適時對外公布。國人若有領務需求，建議先電話洽詢：+（48）22-213-0060。急難救助事項則請撥打緊急聯絡電話：+(48）668-027-574。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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