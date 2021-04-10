李義祥叫阿好「肉身擋車」? 台鐵：若有行車紀錄器會拍到
記者賴志昶／台北報導
2021-04-10 16:26:54
台鐵太魯閣號出軌事故至今（10）已有9日時間，隨著事證一一浮出檯面，事件真相也越來越明朗。日前曾有媒體報導，事故元凶的工程負責人李義祥在事發後，曾要求移工華文好「阿好」下去鐵軌「肉身擋車」，引起各界討論。對此，台鐵今表示，如果真有人員攔車，列車的行車監視器應該會拍到。
太魯閣號2日行經花蓮縣和仁隧道時，在清水隧道前撞上滑落鐵軌上的工程車，造成50人死、2百餘人輕重傷。據檢警調查，李義祥所駕駛的工程車不慎卡在邊坡旁樹叢時，曾與副駕駛華文好試圖以另一台工程車拉車，但不慎讓車輛滑落至鐵軌上。
據媒體報導，李義祥在事故發生後，曾要求華文好到鐵軌上攔車。對此，台鐵花蓮運務段長吳金添今日表示，他還沒看過列車的行車紀錄器畫面，但如果有所謂「肉身擋車」的動作，應該畫面上就會拍到。
吳金添認為，列車在高速行駛時，如果要緊急煞車，滑行距離至少要500公尺以上；而408列次太魯閣號當天從和仁隧道出來後，距離清水隧道相當近，就算有看到人員警示，效果也不會太大。
吳金添建議，民眾若發現鐵軌、平交道或隧道有異狀，還是趕緊撥打0800-800333軌道平交道緊急通報專線。