頑童小春大爆「小傑」近況　講完發現糗了

頑童MJ116今（10）日出席知名手機品牌活動，而團員小春參與錄製《全明星運動會》，與江宏傑相識，對方飽受婚變疑雲所苦，談及江宏傑近況，小春竟一時把「小傑」誤會成「小杰」，惹出笑料。

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難得合體，大淵笑說已經很久沒見面，瘦子更直接爆料：「這個月比較常見，很像網友。」小春則喊冤，他時常會分享在錄製《全明星運動會》的趣事，而聊起《全明星》，媒體也追問小春「小傑」江宏傑近況，他回應：「我跟他很好啊，隊長除了要張羅很多事情，跟製作單位協調，關心隊友的心情，我是支持他的，我們會交流。」但是說著說著，現場記者發現不對勁，原來是小春誤把「小傑」搞錯成了「小杰」廖允杰，大聊廖允杰近況，至於江宏傑的狀況，小春回應：「他的狀況我不太了解，他的話就是打個招呼。」

▲▼頑童MJ116出席知名手機品牌活動。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.04.10）

此外，最近大淵推出個人專輯，他笑說難得終於有工作了，但又要一個人，覺得有點無聊，他的新歌邀來「肥男幫」助陣，瘦子卻因為體型沒達標被打槍，大淵透露：「入這個幫有限制，體重沒達到沒關係，但體脂至少要達到吧！但也不是鼓勵大家吃胖啦！」談及是否為了發片瘦身，他回應：「沒有欸。」媒體追問他有沒有拿手的運動，他開玩笑的說：「有，我比較會游泳，像水鬼一樣，7天後飄回來。」