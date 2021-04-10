帛琉旅遊泡泡費用降　華航機票價格少5千元

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華航帛琉班機以737-800型客機執飛，共有158個座位，原本限制每班旅遊泡泡航班旅客只能有7成載運量110人。
華航說，帛琉政府已取消台帛航班的7成載運限制，將有利於台帛旅遊泡泡的發展，目前每週有2班，未來也將配合政策及市場需求，適時提供航班。
華航今天持續飛航台帛旅遊泡泡航班，共有51名旅客。
雄獅旅遊今天由董事總經理裴信祐親自帶領共17名旅客的帛琉旅遊泡泡團，到帛琉旅遊。目前，5天4夜團費從原本約8萬多降為5萬多，4天3夜的團費由7萬多元降為4萬多元。
雄獅旅遊表示，針對4月1日首發團43名帛琉泡泡旅客進行意見調查，有高達96%的滿意度，因帛琉當地防疫措施良善，人潮也不如台灣各景區擁擠，旅客反映希望政府可以放寬回台後管制，檢疫措施能鬆綁，防疫成本能降低，未來有機會可以帶親朋好友再遊。
雄獅旅遊說，帛琉旅泡泡雖然投入初期因時間過於倉促，成效不彰可能造成虧損，但長期來說政策會鬆綁，成本會下修，終究會回歸市場機制。也因為首發團後旅客口碑相傳，詢問度增加，4月21日起已經看到明顯的市場需求，有信心帛琉旅遊泡泡將為台灣第一個出境旅遊目的地做出良好的示範。（編輯：陳政偉）1100410