今日最聚焦／房地合一2.0　專家：交易量增但降價有限

我是廣告 請繼續往下閱讀
張旭嵐舉例，如果是轉手獲利100萬，以往可能是需繳納20萬的房地合一稅，也就是實拿80萬，但在新制上路後，實拿金額僅剩65萬，其中價差了15萬元，那如果持有多戶的話，那其中的獲利金額價差更大。
據張旭嵐觀察，前陣子確實有大戶持續在「掃貨」，尤其是針對中南部重劃區的預售案，「一次買個5戶、10戶或是甚至更多的情況都有」，這次修法就是針對這些族群，影響最大的也大多是同種客群。
張旭嵐分析，大批掃貨的客群大多是玩槓桿，也就是在寬限期間，只繳利息不繳房貸，短期之後再出售獲利，不過這次修法後，閉鎖期拉長到5年，使得成本壓力提高，恐怕導致投資客的資金周轉出現困難；因此，這些客群大部份會希望能在7月新制上路前，趕緊將手頭物件出清，以降低未來的成本，也就是恐怕會出現一波投資客的逃命潮，促使交易量有所提升。
投資客逃命潮出現後，將讓房價出現鬆動嗎？張旭嵐認為，房地合一稅2.0對於價來說，還不至於影響太大，因為房地合一稅是有賺才有課稅，在這個時機點投資客也沒有賠售的必要，「所以如果期待說，因為這個制度上路之後，會有比較大的讓價空間，甚至能撿到賠售的物件，可能性極低」。
不過，消費者這陣子還是可以多方看房，找尋適合自己的房產。張旭嵐建議，雖然投資客讓價空間不大，但可能會出於急著脫手，對於議價會有比較友善的回應；不過，如果議價對象是自住戶或換屋族，也就是手邊只持有一、兩戶的置產族，那就不像短期持有的投資客想趕緊轉手，因此降價空間不會太大。