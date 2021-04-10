SBL／九太高雄主場苦戰璞園　JC戰象27分13籃板最後失手

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下半場經過調整，九太開始急起直追，由洋將JC戰象（Jordan Caroline）領軍，搭配本土球員蘇奕晉、余純安及吳曉謹，有裡有外的進攻縮小比數，而璞園洋將喬丹（Jordan Tolbert）開始發揮單打能力，單節強勢進攻禁區拿下8分，防守上也有效嚇阻九太的攻勢，幫助璞園在進入決勝節前保有6分的領先。
進入決勝節，九太整體外線命中率復甦，靠著蘇奕晉以及林任鴻頻頻在外線開火，要回領先優勢，關鍵時刻雙方都僅有一球的差距，最後兩分鐘，九太先是靠著下半場手感火燙的林任鴻以本場比賽第3顆三分球追平比數，璞園靠著喬丹跟施顏宗再度取得三分領先，高雄子弟余純安讀秒階段跳了出來，關鍵三分球追平比數，最後讀秒階段九太雖然落後兩分但握有球權，無奈JC戰象三次補籃都奪框而出，最後讓璞園帶走勝利。
雖然短時間出賽，但九太洋將JC戰象依然全場拿下27分13籃板，蘇奕晉延續近期好表現，連續四場比賽得分破雙位數，拿下17分5籃板；但今天團隊三分命中率僅2成21是輸球關鍵；璞園方面今天洋將喬丹大殺四方，拿下32分15籃板，新秀盧峻翔挹注16分3籃板。
今天高雄市長陳其邁擔任開球嘉賓，高雄九太籃球隊也特別邀請《女力報到》等藝人全場加油打氣，享受球迷引爆高雄鳳山體育館的熱血氣氛，接下來九太將於4月11日下午2點本週最終出戰台灣銀行。本場觀眾人數約 4539 人次，鳳山體育館總共座位數 5830 個。