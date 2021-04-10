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SBL／九太高雄主場苦戰璞園　JC戰象27分13籃板最後失手

記者鍾東穎/綜合報導

2021-04-10 17:53:34

▲高雄九太科技隊JC戰象最後時刻籃下補籃未進，九太科技隊惜敗。（圖／高雄九太科技隊提供）
▲高雄九太科技隊JC戰象最後時刻籃下補籃未進，九太科技隊惜敗。（圖／高雄九太科技隊提供）
第18季SBL超級籃球聯賽高雄賽程首週第二天持續於鳳山體育館舉行，地主高雄九太第二戰面對下半季戰績大幅進步的璞園建築，今（10）日，這場比賽九太面臨璞園頑強挑戰，讀秒階段雙方你來我往，九太最後一波進攻未果，以76：78惜敗。

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九太首先面對體能上的考驗，昨晚壓軸登場，今天首場出賽，上半場的確可以看得出來九太的球員速度稍稍下降，璞園這邊則是靠著較為年輕的陣容以及快速球風，讓九太吃足苦頭，上半場結束九太以8分暫時落後。

下半場經過調整，九太開始急起直追，由洋將JC戰象（Jordan Caroline）領軍，搭配本土球員蘇奕晉、余純安及吳曉謹，有裡有外的進攻縮小比數，而璞園洋將喬丹（Jordan Tolbert）開始發揮單打能力，單節強勢進攻禁區拿下8分，防守上也有效嚇阻九太的攻勢，幫助璞園在進入決勝節前保有6分的領先。

進入決勝節，九太整體外線命中率復甦，靠著蘇奕晉以及林任鴻頻頻在外線開火，要回領先優勢，關鍵時刻雙方都僅有一球的差距，最後兩分鐘，九太先是靠著下半場手感火燙的林任鴻以本場比賽第3顆三分球追平比數，璞園靠著喬丹跟施顏宗再度取得三分領先，高雄子弟余純安讀秒階段跳了出來，關鍵三分球追平比數，最後讀秒階段九太雖然落後兩分但握有球權，無奈JC戰象三次補籃都奪框而出，最後讓璞園帶走勝利。

雖然短時間出賽，但九太洋將JC戰象依然全場拿下27分13籃板，蘇奕晉延續近期好表現，連續四場比賽得分破雙位數，拿下17分5籃板；但今天團隊三分命中率僅2成21是輸球關鍵；璞園方面今天洋將喬丹大殺四方，拿下32分15籃板，新秀盧峻翔挹注16分3籃板。

今天高雄市長陳其邁擔任開球嘉賓，高雄九太籃球隊也特別邀請《女力報到》等藝人全場加油打氣，享受球迷引爆高雄鳳山體育館的熱血氣氛，接下來九太將於4月11日下午2點本週最終出戰台灣銀行。本場觀眾人數約 4539 人次，鳳山體育館總共座位數 5830 個。

▲高雄市長陳其邁（中）主持開球，籃協理事長謝典林（右）陪同（圖／高雄九太科技隊提供）
▲高雄市長陳其邁（中）主持開球，籃協理事長謝典林（右）陪同（圖／高雄九太科技隊提供）
▲TVBS熱播劇《女力報到》群星，一同為高雄九太科技隊加油。（圖／高雄九太科技隊提供）
▲TVBS熱播劇《女力報到》群星，一同為高雄九太科技隊加油。（圖／高雄九太科技隊提供）
▲高雄九太科技隊主場獲得球迷熱情參與，觀眾人數約4539人。（圖／高雄九太科技隊提供）
▲高雄九太科技隊主場獲得球迷熱情參與，觀眾人數約4539人。（圖／高雄九太科技隊提供）
 

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