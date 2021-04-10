足球／前金靴李綉琴轉隊首秀1進球1助攻 陽信2:1航源
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-10 17:57:43
2021木蘭聯賽今(10)日三地開踢，最先開賽的輔大足球場，由新北航源主場迎戰高雄陽信，前金靴射手李綉琴轉戰家鄉球隊陽信，首秀就貢獻1進球1助攻，幫助陽信終場以2:1獲勝，搶下開季第1勝，今年有望擺脫萬年墊底之名。
李綉琴前年2連霸金靴獎，當年19球紀錄是聯賽最高進球紀錄，去年遭台中藍鯨前隊友包欣玄以21球打破，過去，李綉琴幫助藍鯨3連霸，本季離開待了7年的藍鯨，改投家鄉球隊高雄陽信，首戰就帶來兇猛火力。
今天開賽6分鐘，陽信斷球後，有木蘭最強外援稱號的日籍中場若林美里拿到球後，直塞李綉琴腳下，一個假動作騙過門將，推射破門，陽信1:0領先。
下半場，第70分鐘，李翊汶在禁區被犯規，主罰進12碼球，航源1:1追平，不過8分鐘後，李綉琴在中場附近拿到球，一人帶球殺到禁區橫傳，吳愷晴門前補進，陽信中場靠著這兩球以2:1擊敗航源。
陽信今年補進國家隊主力前鋒李綉琴和丁旗，首戰陣容排出雙箭頭，中場由若林美里主導並擔任隊長，今年戰力大補強，有望擺脫連年墊底之位。
另外兩地，去年冠亞軍在台中太原足球場對決，花蓮去年中斷藍鯨3連霸，新賽季首戰勢均力敵，終場0:0握手言和，台北熊讚作客以5:0勝桃園國際。