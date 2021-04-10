太魯閣出軌釀悲劇！女「親眼見車廂」受衝擊 畫面網心碎
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 18:20:54｜2021-04-10 18:22:58
台鐵408車次太魯閣號2日於花蓮縣大清水隧道出軌發生重大意外，造成50人罹難，多人輕重傷的悲劇，消息一出便引發外界關注，各界也先後紛紛表達哀悼。對此，今（10）日就有一名女網友指出，因有事在身而搭乘火車前往花蓮，途中經過和仁站時，就親眼看到了事故列車，隨後她便貼出一系列照片，怵目驚心的畫面，也讓不少人心碎留言。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示前陣子看到許多太魯閣出軌的新聞，「看新聞的衝擊是覺得，哇...好嚴重」。然而他透露，今（10）日因有要事而搭持火車前往花蓮，但列車經過和仁站時，因火車速度突然放慢，讓她意外親眼目睹事故列車。
隨後她也貼出一系列照片，只見畫面中，事故列車因受到撞擊已出現嚴重破損，連接車廂的車頭與門都變得殘破不堪，如此怵目驚心的畫面，也讓原PO難受直喊「真的親眼看到他撞成這樣，跟看新聞說，那個衝擊⋯⋯真的不一樣，真的好嚴重啊！太可怕了」。
照片一曝光後，立馬引來許多人心碎留言，「光看照片就很揪心了」、「我只敢看跳出來的即時新聞標題，其他的報導，文章，專訪，新聞，完全不敢打開。。。太虐了」、「看新聞真的沒有比現場看還震撼，死傷那麼嚴重⋯真的好難過」、「每看一次痛一次」、「很難想像當時在裡面的人...」、「無法想像那些受難家屬跟第一線救難人員的心情！願死者安息，傷者早日康復」。（編輯：陳雅雲）