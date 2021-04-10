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P聯盟／沒休過這麼久　許總談勇士備戰總冠軍賽

記者鍾東穎/台北報導

2021-04-10 19:35:22｜2021-04-10 20:45:39

▲富邦勇士林書緯。（圖／P. LEAGUE+提供）
▲P. LEAGUE+例行賽收官戰，富邦勇士以117:101擊敗桃園領航猿，19勝5負榜首坐收，直接晉級5月7日總冠軍賽，總教練許晉哲坦言生涯沒遇過這麼長的備戰期。（圖／P. LEAGUE+提供）
P. LEAGUE+例行賽收官戰，富邦勇士以117:101擊敗桃園領航猿，19勝5負榜首坐收，直接晉級5月7日總冠軍賽，總教練許晉哲坦言生涯沒遇過這麼長的備戰期，這段時間將以隊內對抗賽為主，此外24日和UBA冠軍政大友誼賽。

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勇士本季勝率高達79%，也是4隊中唯一破5成，領航猿和台新夢想家皆以10勝14負收尾，兩隊將於23日開始進行季後挑戰賽，先拿到3勝者晉級總冠軍賽，和勇士爭冠。

許晉哲表示，自己也在摸索如何備，「就像大家所說的，我們也沒碰過這麼長時間。」所以安排和季後挑戰賽日期相近，看看對手表現，來調整自身，所以和政大相約24日進行友誼賽。

不過許晉哲表示，希望以隊內對抗賽為主，「其實我是希望隊內自己的對抗賽，自己球員不會讓自己人受傷，大學球員有的是拚勁，有時候不知道拿捏，只想要表現，反而會有些狀況發生。」

許晉哲也談到球隊近況，「我剛一直強調，這幾場要壓低分數做得並不是很好，希望在防守更有共識，最希望這段時間能讓傷兵回來。」像是周桂羽、郭少傑和洋將塞瑟夫，還虧了一下身旁的賴廷恩，手指受傷反而更準。

 

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