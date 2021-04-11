風田土味情話撩女友 「養我這隻馬子狗」
記者羅凌筠/台北報導
2021-04-11 09:00:00
《都嘛是你的毛》演員風田、辛樂兒、龍語申昨（10）日出席講座，劇中渣男狂撩魏蔓，說想把她領養回家，風田與龍語申不甘示弱，現場對辛樂兒玩起土味情話挑戰，龍語申請辛樂兒幫忙洗東西，原來是要「喜歡我」，還說自己今天長得像派大星，因為「上帝派我來拯救你的心」；風田則問要不要養一隻狗？「養我這隻馬子狗」，更自爆這是他曾對女友說過的甜蜜情話，問起辛樂兒被撩的心情，她笑說：「我真的招架不住。」
《都嘛是你的毛》是以動物溝通師為主軸貫穿的職人劇，風田沒有養寵物，但跟以前室友的狗感情非常好，牠的怪癖是喜歡舔性器官，諮詢後才知道牠有可能是為了吸引注意，或是壓力太大，後來看到牠在舔，風田就會特別注意牠是不是有不開心的事。動物溝通師春花媽補充說明，狗狗除了可能是吸引注意力之外，也有可能是精力充沛，在釋放性魅力。 任賢齊擔任《都嘛是你的毛》劇裡橘貓「等等」的配音，現場問及3位演員，若是家裡的毛小孩會講話，希望牠的聲音像誰？辛樂兒的貓咪喜歡唱歌，覺得牠的聲音可能像陳奕迅和李榮浩；風田則認為自己很喜歡看動漫，所以希望是可愛的動畫聲優的聲音，現場還模仿可愛娃娃音呼喊「風田」，沒想到現場笑聲不絕，被笑根本不是聲優，而是某種女優。