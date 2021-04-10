中投雙廟兄弟情 玉闕朝仁宮敦和宮會香雙首長恭迎

台中市烏日玉闕朝仁宮與南投草屯敦和宮結為兄弟宮，每年參香交流已邁入第13年。今天，玉闕朝仁宮供奉的玄壇元帥、天上聖母起駕前往敦和宮會香，台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱很重視，雙雙在烏溪橋縣市交接處恭迎聖駕，並互贈匾額，兩位首長虔誠參拜，祈求風調雨順、國泰民安。





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盧秀燕市長表示，台中市與南投縣關係密切，台中烏日玉闕朝仁宮和南投草屯敦和宮是兄弟宮，情誼深厚，兩宮廟香火鼎盛，最近台灣缺水，希望透過遶境進香活動為市民祈福，保佑國泰民安、風調雨順，她也感謝林縣長、玉闕朝仁宮董事長林宏昭、敦和宮主任委員林宜裕費心舉辦活動。





▲台中烏日玉闕朝仁宮赴草屯敦和宮參香，市長盧秀燕親自到烏溪橋送駕。（圖／市府提供）

林明溱縣長指出，台中市烏日玉闕朝仁宮和南投草屯敦和宮舉辦參香活動邁入第13年，二宮廟情誼深厚，感謝盧市長特別贈匾「神威護境」、「神恩永庇」給二宮廟，期望參香路程圓滿順遂，也希望眾神保佑，早日天降甘霖解決缺水問題。





此外，林縣長更盛讚盧市長力抗空汙的魄力與決心，對於中火3號機日前點火重啟，依違反《空污法》開罰2,000萬元，展現魄力，也全力守護中部七縣市民眾的健康。





▲ 烏日玉闕朝仁宮赴草屯敦和宮會香，台中市長盧秀燕贈匾「神恩永庇」給敦和宮。（圖／市府提供）

民政局長吳世瑋說明，玉闕朝仁宮和敦和宮是「兄弟宮」，200多年前同船渡海來台後，香爐與神像分別安置到玉闕朝仁宮及敦和宮。農曆3月15日是財神爺誕辰，3月23日則是媽祖誕辰，每年在這段期間都會舉行參香活動，由玉闕朝仁宮隨鑾轎遶境至敦和宮參香，今晚暫駐草屯過夜，明天繼續遶境草屯、霧峰、烏日等地。





▲烏日玉闕朝仁宮與草屯敦和宮第十年會香，遶境隨駕信眾踴躍。（圖／市府提供）

今日活動各界參與踴躍，立法委員陳柏惟、馬文君、許淑華、前立委顏寬恒與台中市議員吳瓊華、林碧秀、何敏誠、張家銨，南投縣議員唐曉棻、洪浩原、游顥、烏日區長林崇懿、霧峰區長陳宗祈、南投縣草屯鎮長簡景賢及玉闕朝仁宮董事長林宏昭、敦和宮主委林宜裕等人均到場參拜。



