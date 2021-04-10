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高雄拍攝電影首映會　史哲：高雄人一起看《聽見歌再唱》

記者郭凱杰、張文晃／高雄報導

2021-04-10 20:30:17｜2021-04-10 20:32:48

▲史哲：高雄人一起看《聽見歌 再唱》與《聽見歌 再唱》團隊成員合影，史哲邀請高雄人一起看在高雄拍的電影，讓《聽見歌 再唱》能夠創下票房佳績。（圖／記者張文晃攝）
▲史哲：高雄人一起看《聽見歌 再唱》與《聽見歌 再唱》團隊成員合影，史哲邀請高雄人一起看在高雄拍的電影，讓《聽見歌 再唱》能夠創下票房佳績。（圖／記者張文晃攝）
《聽見歌 再唱》的高雄首映會今（10）日舉行，副市長史哲PO文指出，這是一部最原聲的臺灣IP電影，同時這也是一部由高雄人一同支持投資的電影。史哲也指出，投資補助都只是一部電影的起步，電影真正的最後一哩路仰賴於現場觀眾的支持。他誠摯地邀請大家下週五4月16日全台上映後，高雄人一起看在高雄拍的電影，讓《聽見歌 再唱》能夠創下票房佳績。

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▲《聽見歌
▲《聽見歌 再唱》高雄首映會電影製作團隊感謝高雄對該部電影的大力支持（圖／記者張文晃攝）
史哲表示，很高興能參加電影《聽見歌 再唱》的高雄首映會，今天現場來了超過百位的市民朋友，大家都很期待看到這部溫暖正向的電影。這是一部，很適合此刻，在防疫的最後階段，我自己與眾人加油打氣的電影。

史哲也回憶說，當初陳鴻元監製(Wolf)和黑導(楊智麟導演)帶著劇組團隊來到高雄，市府投資拍片計畫「高雄人」相信製作團隊經驗豐富、而且故事動人，必為佳作，因此不僅在資金上投資，亦全力支援勘景、拍攝，片中場景近9成都在高雄拍攝，43天的拍攝期間，除了高雄布農族部落熱情協助，也有近千位的高雄大小朋友參與演出，這是一部高雄人全力支持的作品。

▲史哲認為，高雄是臺灣公部門投資國片的創始者。（圖／記者張文晃攝）
▲史哲認為，高雄是臺灣公部門投資國片的創始者。（圖／記者張文晃攝）
史哲也感謝楊智麟慧眼獨具，發掘部落24位布農族小演員，為高雄在地真正的原聲。同時也感謝麥當勞特地溫馨款待部落小朋友，讓大家吃得開心，等等也讓電影溫暖大家的心，帶給大家更多的生活正能量。

史哲也認為，高雄是臺灣公部門投資國片的創始者，十年前我們就是小文策院，又補助、又投資，補助原創劇本更是電影創作的第一桶金、投資電影則讓原創IP能夠實踐與實現。但投資補助都只是一部電影的起步，電影真正的最後一哩路仰賴於現場觀眾的支持。

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