2021大坑蝶螢嘉年華開跑 正是春天賞螢夏天觀蝶好時節

臺中市府觀旅局舉辦的「大坑蝶螢嘉年華」，今日由賞螢活動揭開序幕。適逢假日，許多親子攜手參加，對大坑豐富生態資源充滿驚喜，尤其滿天亮晶晶螢光美景，更是驚艷。觀旅局表示，春夏正是賞螢觀蝶好季節，歡迎到大坑生態園區探訪。





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觀旅局長韓育琪表示，大坑生態園區是全台少數同時擁有螢火蟲及蝴蝶生態棲地場域，透過結合園區多樣化的生態資源，今年推出「大坑蝶螢嘉年華」系列活動，為期2個月，包含春季賞螢及夏季觀蝶共有8場次，目前已開放線上實聯制免費預約報名，有興趣的民眾別錯過了。





▲台中大坑山區生態資源豐富，也是少有同時擁有螢蝶生態棲地的場域，入夜螢光點點美得讓人驚嘆。（圖／觀旅局提供）

此外，今年特別結合大坑商圈推出商圈優惠，凡報名成功遊客，在大坑商圈會員店家消費滿額，就可在活動報到處兌換精美的蝴蝶樣式杯墊，還能額外得到大坑商圈優惠券，建議民眾參加活動前，可先到大坑泡美人湯品嘗在地美食，來個大坑一日慢遊。





觀旅局貼心提醒，大坑生態園區是免費開放的戶外場域，如果要在活動外自行賞螢，要多注意自身安全，建議戶外活動須穿著長褲、布鞋、戴帽子，若自備手電筒記得蓋上紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的干擾，也請輕聲細語，勿大聲喧嘩，並請注意腳步，勿任意捕捉或帶回，影響牠們棲息環境。更多遊資訊請上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。





▲台中大坑生態資源豐富，又有專業解說員導覽，是最適合親子共同探索大自然的場域。（圖／觀旅局提供）

有意前往生態園區民眾，請多多利用大眾交通工具，目前台中綠線捷運通車試營運中，建議搭乘捷運至捷運松竹站下車，改搭72路、77路公車於軍功松竹路口轉乘66路公車至中正露營區，如果是自行開車，可將導航定位中正露營區，將車輛停至該區停車場後，再步行至緊鄰的大坑生態園區遊覽















