台中勞工大學招生新創舉 舊生揪好友讀冊有謝禮

臺中市勞工大學成立十年，提供各類職能升級課程多元又實用，是勞工朋友在職進修最佳平台。據統計，過去9年受惠勞工超過3萬人次，為鼓勵「舊生大軍」回娘家，進而口碑相傳揪好友擴大參與，台中勞大首創「舊生回娘家贈好禮」活動，凡成功邀來新生選讀，並通過學勤考核，即可獲「謝禮」全聯商品券200元，限額500名。

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臺中市勞工局長張大春表示，勞工大學課程類別囊括產業發展與技術提升、數位資訊應用與管理、勞動權益保障及產業、職場專業語言等五大類，內容豐富多元，絕對能滿足勞工不同需求。過去9年已有3萬多人次依興趣與需求選讀課程，以109年為例，不僅舊生再回籠選讀充電，新加入學員更超過1千人次，勞大已成勞工最佳充電站。

為造福更多勞工，勞工大學今年首推「舊生回娘家」活動，.鼓勵舊生不忘時時充電，強化職場競爭力外，也希望舊生口碑相傳，藉由分享在職進修經驗，揪好友一起報名參與勞大職能升級課程，大家同步進修精進。

張大春局長表示，勞工大學本年度課程4月起陸續開課，為強化勞工職業技能，培養第二專長，今年持續開辦逾百門課程，提供勞工在職進修最佳管道，每小時僅收費50元，符合特定資格的勞工，可享弱勢勞工補助，學費全免。加上新推「舊生回娘家」活動，舊學員只要介紹新學員參與，既能在職進修，又有好禮相送，一舉兩得。

「舊生回娘家」活動辦法如下：

一、舊生:指設籍或工作地在臺中市，且109年(含)以前曾上過勞工大 學課程。新生:指設籍或工作地在臺中市，從未上過勞大課程者，或已加入會員，但從未上過課者亦可。

二、舊生所推介的新生須完成報名同一課程。

三、同一舊生針對同一門課程，至多可推薦2名新生，且舊生於各門課所推薦的新生，皆不可重複，也就是說新生僅可被推介1次。

四、舊生與推介的新生所報名之課程，需成功開課且需通過學勤考核(缺課紀錄逾應上課總時數三分之一(含)者，即未通過學勤考核)，才能獲贈好禮，活動網頁https://reurl.cc/R6kDdr

臺中市勞工大學成立十年，提供各類職能升級課程多元又實用，是勞工朋友在職進修最佳平台。據統計，過去9年受惠勞工超過3萬人次，為鼓勵「舊生大軍」回娘家，進而口碑相傳揪好友擴大參與，台中勞大首創「舊生回娘家贈好禮」活動，凡成功邀來新生選讀，並通過學勤考核，可獲「謝禮」全聯商品券200元，限額500名。

臺中市勞工局長張大春表示，勞工大學課程類別囊括產業發展與技術提升、數位資訊應用與管理、勞動權益保障及產業、職場專業語言等五大類，內容豐富多元，絕對能滿足勞工不同需求。過去9年已有3萬多人次依興趣與需求選讀，只是分析每年參與學員，舊生比率總低於新生，以去年為例，全年度參與學員共1704人次，舊生僅有578人次，新加入學員超過1千人次。

有鑑於此舊生「回頭率」偏低，勞工大學首推「舊生回娘家」活動，號召舊生不忘時時充電，強化職場競爭力外，也希望舊生口碑相傳，藉由分享在職進修經驗，揪好友一起報名參與勞大職能升級課程，大家同步進修精進。

張大春局長表示，勞工大學本年度課程4月起陸續開課，為強化勞工職業技能，培養第二專長，今年持續開辦逾百門課程，提供勞工在職進修最佳管道，每小時僅收費50元，符合特定資格的勞工，可享弱勢勞工補助，學費全免。加上新推「舊生回娘家」活動，舊學員只要介紹新學員參與，既能在職進修，又有好禮相送，一舉兩得。

「舊生回娘家」活動辦法如下：

一、舊生:設籍或工作地在臺中市，且109年(含)以前曾上過勞工大學課程。新生:設籍或工作地在臺中市，從未上過勞大課程者，或已加入會員，但從未上過課者亦可。

二、同一舊生針對同一門課程，至多可推薦2名新生，且舊生於各門課所推薦的新生，皆不可重複，也就是說新生僅可被推介1次。

三、舊生與推介新生報名課程，皆需成功開課才能獲贈好禮。

四、舊生及所介紹的新生，皆需通過學勤考核，缺課紀錄逾應上課總時數三分之一(含)者，即未通過學勤考核。活動網頁https://reurl.cc/R6kDdr