知名企業關懷新住民 親子歡樂園遊會解思鄉之情

統一企業慈善事業基金會長期關懷偏鄉社區老人和偏鄉學童，長年贊助社區長輩共餐、偏鄉學校學童營養專案、才藝班、課輔班和獎助學金等。今年特結合集團內部之統一企業公司、統一超商、統一職棒、統一證券、統昶行銷、統正開發(夢時代)等六家企業，以及攜手手搖飲、商旅業者、社團法人高雄市珕濟關懷協會、右昌聯合醫院、高雄市新住民互助發展協會、高雄市新移民多元文化促進協會、台灣非洲姊妹會…等16家異業單位，22個贊助團體，提前於今(4月10日)假高雄大學舉辦｢故鄉心 台灣情，新住民親子歡樂PARTY｣公益活動。





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▲越南攤位可讓民眾體驗換穿越南傳統服飾，許多女性躍躍欲試（圖／記者陳諭申攝，2021,04,10）

× ▲越南攤位可讓民眾體驗換穿越南傳統服飾，許多女性躍躍欲試（圖／記者陳諭申攝，2021,04,10）

今天天氣晴朗，有400 多人齊聚高雄大學洪四川運動廣場，包括來自越南、印尼、大陸、柬埔寨、坦尚尼亞、馬來西亞、泰國及南非等地的新住民，及高雄地區新住民服務中心暨之才藝培力學校、課輔班和偏鄉學童營養專案學校之新住民家庭。活動開始由OPEN將和條碼貓帶來熱力舞蹈，兩人身手靈活的舞姿，讓現場許多小朋友忍不住也跟著一起手舞足蹈起來，好不歡樂。活動規劃一連串新住民相關之美食與服飾攤位、許多新住民女性特地打扮亮麗，穿上自己國家的傳統服飾，開心的與家人玩闖關遊戲，度過一個充滿愛與關懷的午後。





▲涂忠正表示，許多新住民由異鄉加入台灣這個大家庭，希望大家多給他們包容與愛（圖／記者陳諭申攝，2021,04,10）

× ▲涂忠正表示，許多新住民由異鄉加入台灣這個大家庭，希望大家多給他們包容與愛（圖／記者陳諭申攝，2021,04,10）

基金會凃忠正總幹事表示，台灣新住民逐年增加，來自世界各地的新住民加入讓社會更和諧。這個活動希望一解新住民思鄉之情，加上現在由於疫情關係，暫時無法出國。希望透過這活動，讓更多企業一起來響應。基金會秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，與落實關懷弱勢族群的公益政策，鼓勵同仁在工作之餘投身社會服務，傳達企業對於這些居住在偏鄉地區的新住民家庭的關切，並藉此拋磚引玉，以喚起社會大眾多關懷這些台灣新住民媽媽與學童，以後活動會陸續在嘉義、屏東、南台灣等地相繼舉辦，盼能引起更多迴響。



