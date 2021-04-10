NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

草地音樂會「純真年代」防疫有成迎來星空下的藝文盛況

記者陳美嘉／高雄報導

2021-04-10 21:57:39

▲今年草地音樂會得以復辦有賴觀眾共同遵守相關的防疫規定，雖然不如往年自在野餐，仍吸引許多大小觀眾進場共襄年度藝文盛會。（圖／高市府文化局提供）
▲今年草地音樂會得以復辦有賴觀眾共同遵守相關的防疫規定，雖然不如往年自在野餐，仍吸引許多大小觀眾進場共襄年度藝文盛會。（圖／高市府文化局提供）

草地音樂會向來是高雄春天藝術節的起點，今年回歸復辦，奧斯卡最佳影片《大藝術家》電影原聲帶指揮─安斯特范提爾首度來台演出，帶領高雄市交響樂團，演奏好萊塢電影配樂大師埃爾默伯恩斯坦的配樂。音樂會還有另一個矚目重點，瓜地馬拉駐臺大使葛梅斯與其家人也在今（10）日晚間到場觀賞《純真年代》這場難得的戶外音樂會演出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲象徵疫情下的國際交流不間斷、台灣與世界友好的代表-瓜地馬拉駐臺大使葛梅斯與其家人在周六晚間到場觀賞這場難得的戶外音樂會演出。（圖／高市府文化局提供）
▲象徵疫情下的國際交流不間斷、台灣與世界友好的代表-瓜地馬拉駐臺大使葛梅斯與其家人在周六晚間到場觀賞這場難得的戶外音樂會演出。（圖／高市府文化局提供）
高市府文化局表示，在國際疫情仍然嚴峻時刻，幸福如臺灣防疫有成，大家一起做好防疫，包含全程配戴口罩、不得飲食等，讓今年草地音樂會得以順利重返高美館草坡演出。這場星空下、草地上精彩的音樂會演出，上千觀眾齊聚看表演的盛況也深獲國際見證，台灣防疫有成，藝文生活的確可以如常舉行。

自2009年起，高市府文化局在高雄舉辦了第一場號稱沒有椅子的音樂會，今年是第13年，主辦單位文化局表示，高雄春天藝術節累積許多的忠誠粉絲，其中草地音樂會更擁有黏著性強大的觀眾群支持，在觀眾不斷敲碗期盼下，今年草地音樂會得以復辦有賴觀眾共同遵守相關的防疫規定，雖然不如往年自在野餐，仍吸引許多大小觀眾進場共襄年度藝文盛會。

▲自2009年起，高市府文化局在高雄舉辦了第一場號稱沒有椅子的音樂會，今年是第13年。（圖／高市府文化局提供）
▲自2009年起，高市府文化局在高雄舉辦了第一場號稱沒有椅子的音樂會，今年是第13年。（圖／高市府文化局提供）
1993年上映的經典電影《純真年代》，擁有奧斯卡金像獎、金球獎、英國電影學院獎及葛萊美獎等十多項獎項提名及獲獎紀錄。電影是由美國電影教父馬丁史柯西斯執導，金獎演員-丹尼爾戴路易斯、蜜雪兒菲佛、薇諾娜瑞德領銜演出，由14度獲奧斯卡提名的埃爾默伯恩斯坦配樂，其細膩配樂功力讓全片旋律充滿優雅格調及感傷氣質，搭配緩慢的運鏡相應，勾勒出本片各個角色所潛藏的情感與心緒，也為今年草地音樂會劃下一個沒有遺憾的美麗句點。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
91.52%8.48%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.72%70.28%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀