草地音樂會「純真年代」防疫有成迎來星空下的藝文盛況

草地音樂會向來是高雄春天藝術節的起點，今年回歸復辦，奧斯卡最佳影片《大藝術家》電影原聲帶指揮─安斯特范提爾首度來台演出，帶領高雄市交響樂團，演奏好萊塢電影配樂大師埃爾默伯恩斯坦的配樂。音樂會還有另一個矚目重點，瓜地馬拉駐臺大使葛梅斯與其家人也在今（10）日晚間到場觀賞《純真年代》這場難得的戶外音樂會演出。





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▲象徵疫情下的國際交流不間斷、台灣與世界友好的代表-瓜地馬拉駐臺大使葛梅斯與其家人在周六晚間到場觀賞這場難得的戶外音樂會演出。（圖／高市府文化局提供）

× ▲象徵疫情下的國際交流不間斷、台灣與世界友好的代表-瓜地馬拉駐臺大使葛梅斯與其家人在周六晚間到場觀賞這場難得的戶外音樂會演出。（圖／高市府文化局提供）

自2009年起，高市府文化局在高雄舉辦了第一場號稱沒有椅子的音樂會，今年是第13年，主辦單位文化局表示，高雄春天藝術節累積許多的忠誠粉絲，其中草地音樂會更擁有黏著性強大的觀眾群支持，在觀眾不斷敲碗期盼下，今年草地音樂會得以復辦有賴觀眾共同遵守相關的防疫規定，雖然不如往年自在野餐，仍吸引許多大小觀眾進場共襄年度藝文盛會。





▲自2009年起，高市府文化局在高雄舉辦了第一場號稱沒有椅子的音樂會，今年是第13年。（圖／高市府文化局提供）