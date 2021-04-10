草地音樂會「純真年代」防疫有成迎來星空下的藝文盛況
記者陳美嘉／高雄報導
2021-04-10 21:57:39
草地音樂會向來是高雄春天藝術節的起點，今年回歸復辦，奧斯卡最佳影片《大藝術家》電影原聲帶指揮─安斯特范提爾首度來台演出，帶領高雄市交響樂團，演奏好萊塢電影配樂大師埃爾默伯恩斯坦的配樂。音樂會還有另一個矚目重點，瓜地馬拉駐臺大使葛梅斯與其家人也在今（10）日晚間到場觀賞《純真年代》這場難得的戶外音樂會演出。
高市府文化局表示，在國際疫情仍然嚴峻時刻，幸福如臺灣防疫有成，大家一起做好防疫，包含全程配戴口罩、不得飲食等，讓今年草地音樂會得以順利重返高美館草坡演出。這場星空下、草地上精彩的音樂會演出，上千觀眾齊聚看表演的盛況也深獲國際見證，台灣防疫有成，藝文生活的確可以如常舉行。
自2009年起，高市府文化局在高雄舉辦了第一場號稱沒有椅子的音樂會，今年是第13年，主辦單位文化局表示，高雄春天藝術節累積許多的忠誠粉絲，其中草地音樂會更擁有黏著性強大的觀眾群支持，在觀眾不斷敲碗期盼下，今年草地音樂會得以復辦有賴觀眾共同遵守相關的防疫規定，雖然不如往年自在野餐，仍吸引許多大小觀眾進場共襄年度藝文盛會。
1993年上映的經典電影《純真年代》，擁有奧斯卡金像獎、金球獎、英國電影學院獎及葛萊美獎等十多項獎項提名及獲獎紀錄。電影是由美國電影教父馬丁史柯西斯執導，金獎演員-丹尼爾戴路易斯、蜜雪兒菲佛、薇諾娜瑞德領銜演出，由14度獲奧斯卡提名的埃爾默伯恩斯坦配樂，其細膩配樂功力讓全片旋律充滿優雅格調及感傷氣質，搭配緩慢的運鏡相應，勾勒出本片各個角色所潛藏的情感與心緒，也為今年草地音樂會劃下一個沒有遺憾的美麗句點。