美中角力！謝金河提地緣政治3新變數 IC設計廠風險大増
記者顏真真/台北報導
2021-04-11 09:17:05
美國再度宣布把7家中國企業列入實體清單，甚至台積電，世芯也被捲入，世芯殺到跌停，一度被懷疑與中國曙光有往來的金麗科也大跌，慢慢地，大家發現美中角力，也逐漸衝擊到資本市場。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文點出地緣政治下的3個新變數，尤其過去台灣有很多IC設計公司在美中角力下，大發利市，未來風險可能大増。
謝金河分析，眼前地緣政治出現了3個新變數，一是新疆棉風暴，台灣在不知不覺中意外成了受益者。國際知名品牌大廠早在去年中已陸續停用新疆棉，但中國並没有立刻發起抵制，真正衝擊大的是美國在去年下半年開始禁止新疆棉花的織品進入美國，這直接衝擊全球最大的成衣代工廠申洲國際，要輸美的產品，只得移動生產基地，台灣的儒鴻，聚陽在不知不覺中成了受惠者。
儒鴻去年上半年淨利14.09億元，下半年浄利28.47億元，足足成長一倍，聚陽去年EPS9.35元，是5年新高紀錄，台灣的紡織業突然好起來了。
再來，拜登總統宣布美國百年來最大基礎建設方案，這包括綠電，半導體，生技及道路建設，這個計畫刺激了原物料價格大漲，這當中，美國鋼鐵及美國鋁業過去1年以來，股價悄悄大漲5倍。台灣的大成鋼帶動鋼鐵股全面上漲，就是這個背景。
不過，謝金河提到的第3個新變數則是過去1年多，美中科技戰，美國幾乎封殺了中國獲取半導體的源頭，唯一的破口在台灣，台灣有很多企業與中國暗通款曲，很多洩密案，或是台灣科技人才被挖角，或是重要科技技術流向中國，美方開始對台灣盯得緊，像是台元科技園區，第三代半導體團隊移向上海，像最近漢磊團隊被挖角，也被注意到了。過去台灣有很多IC設計公司在美中角力下，大發利市，未來風險可能大増。