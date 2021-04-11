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MLB／張育成敲長打！Luplow貢獻5打點　印地安人11:3獵虎

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-11 09:12:31

▲印地安人隊張育成。（圖／美聯社／達志影像）
▲張育成。（圖／美聯社／達志影像）
我國旅美好手張育成今(11)日在大聯盟例行賽擔任克里夫蘭印地安人的先發第7棒、防守一壘，本場比賽他敲出1支安打、2次回到本壘攻得分數，幫助球隊以11:3大勝底特律老虎。

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張育成此役面對左投Tarik Skubal，首打席就選到四壞球保送，之後他靠著Roberto Perez的全壘打回來攻得分數；第4局他再從前者手中敲出二壘安打，該局Jordan Luplow轟出3分砲，讓印地安人取得6:0領先，奠定勝利基礎。

印地安人今天得分效率驚人，靠9支安打就得到了11分，對手奉送了6次保送，團隊共5人敲出全壘打；Luplow雙安貢獻5分打點，C. Hernandez則是3安「猛打賞」且有1分打點。

張育成這場比賽3打數敲出1安打，還有1次保送和1次三振，2次上壘都跑回分數，賽後他打擊率上升到2成31。

印地安人先發投手A. Civale本場比賽繳出精采投球內容，前6局沒讓老虎打者越雷池一步，第7局才被R. Grossman敲出陽春砲丟分。總計他主投7又2/3局，被敲3支安打、丟1分，送出6次三振，拿下勝投。

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