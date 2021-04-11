馬雲遭中國「反壟斷」狂打！市場預測：騰訊是下一個
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-11 10:06:55
曾為中國首富、成功企業家代表的馬雲，其創立的阿里巴巴（Alibaba）遭到中國政府以「反壟斷執法」開罰182.28億元人民幣。阿里巴巴昨（10）日特別發布公告強調「誠懇接受，堅決服從」。去年年底中共決策層就多次強調要管控科技平台、金融服務，中國市場盛傳另一個互聯網（網路）巨頭騰訊可能是下一個目標。
中國媒體報導，馬雲創立的相關事業，4月9日起接連被當局整頓，阿里巴巴旗下的二手交易平台「閑魚」被以違規資訊遭約談；另一個旗下媒體《南華早報》也傳出重整架構，可能有4%員工被裁員；馬雲創立的「湖畔大學」也停止招生。
《路透社》報導，雖然182.82億人民幣的罰金對利潤上千億的阿里巴巴來說並不算高，但這是中國「反壟斷執法」以來開出金額最高的罰單，警告意味濃厚，同時此事件可能成為中國網路發展史的「分水嶺」。
知情人士向《路透社》透露，騰訊創辦人馬化騰3月拜訪了市場監督管理總局的辦公室，討論公司合規事宜，因為微信（WeChat）在中國非常普及，推測騰訊是下一個面臨更嚴格的反壟斷監管調查的公司。
據統計，騰訊至2021年1月，每日活躍用戶約10.9億，每天有3.6億人透過「微信公眾號」獲得消息，是目前中國通訊領域的龍頭。然而，微信卻數次被指長期切斷阿里巴巴的電商平台「淘寶」、黃崢創立的社交電商「拼多多」、字節跳動的短影音平台「抖音」的外部連結。
消息指，市場監管總局已經正在收集相關訊息，對微信的壟斷作法進行調查，還有微信如何「破壞公平競爭」排擠其他較弱勢的對手。此外，叫車服務平台「滴滴」、拼多多、電商平台「京東」都被認為有遭到調查的可能。