名家論壇》沈榮欽／進退兩難的H&M

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此舉激怒越南民眾，認為H&M將屬於越南的西沙（黃沙）與南沙（中沙）群島劃分中國，違反國際法，因而在臉書與推特展開抵制，並且在首都河內舉行遊行。遊行的順利進行，在越南的體制下，代表政府與黨的默許。上次越南舉行類似的遊行，是中國刻意在越南外海設立探油井，即使未必符合成本效益，但是卻象徵著九段線主張，越南外海屬於中國，不僅引起越南民眾遊行抗議，還引起一波反華運動，甚至連一些不受當地民眾喜好的台灣工廠也受到波及。
H&M在越南僅有11家分店，但是在中國有520家分店，兩者雖然不成比例，但是越來越多的紡織與製鞋業從中國移往越南，甚至包括三星最大的手機製造工廠也在越南，許多成衣與製鞋的跨國企業也不敢輕易開罪製造基地越南。
越南有越來越多的人主張，除非中國遵守「一個越南」政策，否則越南也毋需遵守「一個中國」政策。一個越南政策不僅要求中國承認越南對南海西沙與南沙群島的主權，也要求中國勿在背後干預寮國與柬埔寨煽動反越運動。越南政體因為與中國系出同源，所以使用的語言和策略也大同小異。
台韓早期與越南有不少跨國婚姻，後來因為媒體大幅報導其中許多形同買賣的婚姻，導致不少越南人對台灣和南韓的印象大壞；不過後來韓流興起，無論是K-POP或是韓國影視在越南大受歡迎，因此大幅改善韓國形象，台灣雖然也有少數影視在越南播放，但是無論是數量與受歡迎程度遠不如韓國，因此形象也稍遜。
越南對中國的態度依據地理區域與年齡而有明顯的差異，大致上來說，北部越南人對中國印象較佳，南部越南人則印象較差。越是年長的越南人，對中國態度越正面，年齡越輕者，對中國態度越負面。尤其是習近平上台後的戰狗外交，與中國近年來，在南海與越南的衝突，中國幾乎已經成為越南青年最不歡迎的國家。僅有北部與中國相鄰地區，因為貿易與經濟往來頻繁，加上中國影視與軟體的影響，年輕人仍對中國持正面態度。但是整體說來，年輕人對於中國的負面觀感，令人懷疑未來世代交替之後，中越如何繼續維繫良好關係。
●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授
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