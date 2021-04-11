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名家論壇》黎榮章／六都首長臉書PK　綠營完勝原因是這個

文/黎榮章

2021-04-11 10:17:34｜2021-04-11 10:17:42

鄭文燦秀體重
▲桃園市長鄭文燦「聚焦討論體重」，可謂近來最成功的政治人物社群操作。（圖／翻攝「鄭文燦」臉書）
在人人都有手機、即時新聞滾動飛速的年代，社群經營對政治人物的重要性日益增強；社群議題發酵時間短，唯有即時在網路上回應、互動，才能搭上話題、搶到熱度。有意角逐百里侯者，在空戰影響力較大的都會區，越不可能忽略社群媒體經營，惟有空陸軍並重，才有辦法打贏選戰。

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據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，有關六都首長近半年的聲量定位，台北市長柯文哲總聲量雖然高，但網路好感度（P/N）值僅0.28是六都最低，網路「柯學家」酸度不可小覷；整體而言，綠營六都首長聲量排名贏過藍營，且桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁的P/N值都超過1，代表他們網路正聲量大於負聲量，網路形象經營相當成功。不過，台南市長黃偉哲去年受爐渣、南鐵東移等負面事件影響，又在大馬女學生命案的網路操作摔一大跤，導致他的P/N值慘列六都倒數第二，僅贏過柯文哲。

▲六都首長：網路聲量定位圖（圖／QuickseeK提供）
▲六都首長：網路聲量定位圖（圖／QuickseeK提供）
進一步分析六都首長的臉書粉專數據表現，貼文互動數意味貼文的按讚、留言、分享總和，可用於推估粉專是否有能力帶起話題，成功引發網友迴響。六都首長中，貼文互動由高至低依序為陳其邁、柯文哲、鄭文燦、侯友宜、盧秀燕、黃偉哲。其中柯文哲雖居第二，但網路「柯黑」的力量也不小，因此柯文哲的每則貼文底下留言雖多，但很多是批評、譏諷，這也解釋了為什麼他的P/N值是六都最低。整體而言，綠營首長較能在社群中帶起話題，唯黃偉哲因整體貼文量高，反倒沖淡了平均互動表現。

▲六都首長：臉書粉專
▲六都首長：臉書粉專 貼文數據表現（圖／QuickseeK提供）
仔細觀察臉書應營有成的綠營首長粉專內容，可發現小編都把握「緊扣時事」基本原則，鳳梨議題熱議時，六都首長都有在臉書推銷台灣鳳梨；全台瘋鮭魚改名時，陳其邁在臉書自稱「陳石斑」推銷高雄漁產，黃偉哲則力推台南虱目魚「才是世界上最好吃的魚，不服來戰」，賺飽聲量跟關注。

現已開打的職棒球賽也成為城市比拚的好話題，鄭文燦一直以來都積極參與棒球話題，今年樂天賽事他也親自到場，從「被樂天女孩抬起來」、「聚焦討論體重」、「破讚就公布體重」到最後「親上磅秤解謎全國震驚」，一連串緊追話題、適當拋棄偶像包袱的作為，可謂近來最成功的政治人物社群操作。同時，綠營政治人物們在臉書上已形成良好互動氛圍，友軍互相tag、彼此回文留言已是常態，有助於彼此串聯粉絲，是衝高正聲量和貼文互動的原因。

▲六都首長：近期粉專熱門貼文（圖／QuickseeK提供）
▲六都首長：近期粉專熱門貼文（圖／QuickseeK提供）
社群本是人與人輕鬆互動相處的地方，除了針對特定議題長篇正經說理，傳統的政令宣導文、報告行程或交代會議結論等貼文，普遍迴響不佳；反而是在有趣的話題上適度發揮，搭配時事發想好玩企劃，更能吸引粉絲關注。此外，眾人發聲遠比單打獨鬥來得更有影響力，因此友好政治人物間的彼此串連，也能有擴大正聲量的效益。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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