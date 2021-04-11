中國「反壟斷」控制網路發展 專家：北京想成為科技強權
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-11 10:49:53
中國國務院2月7日發布「關於平台經濟領域的反壟斷指南」強調要穩定市場預期、引導企業相關行為，特別是網路領域、平台的壟斷問題，以及透過演算法、數據、平台規則進行的「橫向壟斷」協議等。「中國反壟斷例外主義」（Chinese Antitrust Exceptionalism）的作者、香港大學法律系中國法研究中心主任張湖月認為，中國的目標是成為「科技強權」，擺脫關鍵技術被人「卡脖子」的問題。
張湖月認為，中國擔憂科技產業市場掌握在幾家大公司手中的情況，例如阿里巴巴、騰訊等平台雖然掌握了大量的資金與財富，但這些公司實際上擁有的創新技術很少，大多只是在既有的技術上進行應用。
過去一年多的美中貿易戰凸顯了中國缺乏核心技術的問題，中國官媒《人民日報》曾評論，「掌握著海量數據、先進算法的互聯網巨頭，理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為，別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量。」
現在中國推行的「反壟斷執法」，讓政府擁有更大的權利，強迫科技巨頭順從高層的旨意發展，而且還可以維持價格穩定、產業計畫、貿易與對外政策等，可以說是一舉多得。
對於阿里巴巴遭到中國當局開罰天價罰款，張湖月向《彭博社》（Bloomberg）指出，高額罰款讓媒體注意到中國監管機構，這是當局在向科技產業發出警告：「對他們的容忍到此為止」。