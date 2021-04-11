啦啦隊女神泳池解放火辣比基尼　超犯規彎腰「滿滿香味」

甜美女星琳妲（林羿禎）從百萬網紅團體「反骨男孩」爆紅，另一個身分則是中華職棒樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員之一，近日她與樂天女孩到民宿出遊，女神們脫下啦啦隊制服換上比基尼，性感合體畫面讓網友直呼：「滿滿香味！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲伊伊（左起）、琳妲、菲菲、沐妍、小帆、慕霏解放性感比基尼美照。（圖／翻攝琳妲IG）×▲伊伊（左起）、琳妲、菲菲、沐妍、小帆、慕霏解放性感比基尼美照。（圖／翻攝琳妲IG）▲樂天啦啦隊為牡羊座女孩慶生。（圖／翻攝琳妲IG）×▲樂天啦啦隊為牡羊座女孩慶生。（圖／翻攝琳妲IG）琳妲和李恩菲、沐妍、伊伊、慕霏、小帆到美濃民宿聚會，為牡羊座女孩慶生，6位女神換上比基尼在泳池裡戲水，大方展現美波和翹臀，其中一個彎腰放電的姿勢，讓網友熱情留言「我聞到夏天的氣息了」、「鼻血狂噴」、「好兇」。▲▼伊伊（左起）、琳妲、小帆齊曬長腿、美胸。（圖／翻攝琳妲IG）×▲▼伊伊（左起）、琳妲、小帆齊曬長腿、美胸。（圖／翻攝琳妲IG）×琳妲、伊伊、小帆在浴缸裡再換上另一套比基尼，女神們溼身沾滿沐浴泡泡，3雙美腿若隱若現，琳妲藏不住豐滿的傲人曲線，笑問粉絲：「要泡澡嗎？」火辣畫面衝破1萬人按讚。▲▼甜美的琳妲是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝琳妲IG）×▲▼甜美的琳妲是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝琳妲IG）× 福原愛婚變江宏傑 日本人妻揭台灣婚姻「6大不可思議」金剛肛門長腫瘤 小嫻甘願換藥「愛他最天然的樣子」《當男人戀愛時》才上映10天 票房正式破億！