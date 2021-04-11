NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

啦啦隊女神泳池解放火辣比基尼　超犯規彎腰「滿滿香味」

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-11 10:52:33

▲伊伊（左起）、琳妲、菲菲、沐妍、小帆、慕霏泳裝照辣翻。（圖／翻攝慕霏IG）
▲伊伊（左起）、琳妲、菲菲、沐妍、小帆、慕霏泳裝照辣翻。（圖／翻攝慕霏IG）
甜美女星琳妲（林羿禎）從百萬網紅團體「反骨男孩」爆紅，另一個身分則是中華職棒樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員之一，近日她與樂天女孩到民宿出遊，女神們脫下啦啦隊制服換上比基尼，性感合體畫面讓網友直呼：「滿滿香味！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲伊伊（左起）、琳妲、菲菲、沐妍、小帆、慕霏解放性感比基尼美照。（圖／翻攝琳妲IG）
▲伊伊（左起）、琳妲、菲菲、沐妍、小帆、慕霏解放性感比基尼美照。（圖／翻攝琳妲IG）
▲樂天啦啦隊為牡羊座女孩慶生。（圖／翻攝琳妲IG）
▲樂天啦啦隊為牡羊座女孩慶生。（圖／翻攝琳妲IG）
琳妲和李恩菲、沐妍、伊伊、慕霏、小帆到美濃民宿聚會，為牡羊座女孩慶生，6位女神換上比基尼在泳池裡戲水，大方展現美波和翹臀，其中一個彎腰放電的姿勢，讓網友熱情留言「我聞到夏天的氣息了」、「鼻血狂噴」、「好兇」。

▲伊伊（左起）、琳妲、小帆齊曬美腿。（圖／翻攝琳妲IG）
▲▼伊伊（左起）、琳妲、小帆齊曬長腿、美胸。（圖／翻攝琳妲IG）
▲伊伊（左起）、琳妲、小帆齊曬美腿。（圖／翻攝琳妲IG）
琳妲、伊伊、小帆在浴缸裡再換上另一套比基尼，女神們溼身沾滿沐浴泡泡，3雙美腿若隱若現，琳妲藏不住豐滿的傲人曲線，笑問粉絲：「要泡澡嗎？」火辣畫面衝破1萬人按讚。

▲甜美的琳妲是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝琳妲IG）
▲▼甜美的琳妲是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝琳妲IG）
▲甜美的琳妲是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝琳妲IG）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
91.57%8.43%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.9%70.1%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀