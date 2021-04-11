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蔡英文召集府院黨高層開會　藻礁公投「不提對案」成共識

記者劉育辰／台北報導

2021-04-11 12:52:07｜2021-04-11 12:56:27

▲太魯閣號意外炸出民進黨執政大危機，蔡英文親上火線強勢宣告改革台鐵。（圖／民進黨提供）
▲總統蔡英文11日在官邸召集府院黨及黨團高層開會，對藻礁公投不提對案達成共識。（圖／民進黨提供）
總統蔡英文今（11）日在官邸召集府院黨及黨團高層開會。會議中蔡英文指示，政府各部門當前最重要的任務就是全力處理太魯閣號事故的善後工作，協助傷者及罹難者家屬處理後續事宜，並加速進行台鐵改革。此外，府院黨以及立法院民進黨團、執政縣市首長也針對藻礁公投提出意見交換、達成「不提對案」的共識。

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總統府發言人張惇涵表示，在今早的會議中，蔡英文首先指示，政府各部門當前重中之重的任務，就是必須全力處理台鐵太魯閣事故的善後工作，協助傷者及罹難者家屬處理後續事宜，並加速進行台鐵改革。

張惇涵提到，也由於若要就公投提出對案，依照立法院的時程，必須在下週提出。因此，今天府、院、黨、黨團，以及執政縣市長等出席代表，也有就是否提出對案進行討論，並達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。面對「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等4項公投案，蔡英文也指示，民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明。相信透過正面論述、積極說明，讓民眾充分了解資訊後，可以化解社會疑慮，共同為台灣的未來做出正確選擇。

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