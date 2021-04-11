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拜登提1.5兆美元2022預算案　綱要直言對抗「中國威脅」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-11 14:04:58｜2021-04-11 14:36:15

美國國防部/五角大廈/AP
▲美國總統拜登（Joe Biden）近期公布1.5兆美元的2022財政預算案，其中國防、國安預算佔7530億美元。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統拜登（Joe Biden）近期公布1.5兆美元的2022財政預算案，其中國防及國家安全預算佔7530億美元，國防部（五角大廈）將有7150億美元的預算。雖然預算比去年相比略有增加（1.6%），但卻仍受到兩派人馬的批評，期望增強國防實力的共和黨認為預算增幅不夠，而想要消減軍事開支的進步派也不甚滿意。

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美國媒體報導，上屆川普政府原本計劃撥7220億美元給五角大廈，比現在的拜登政府多出70億美元。國防工業上，拜登預算將造船列入重要項目，支持美軍在印度－太平洋地區對抗中國的戰略。早前美軍參謀長聯繫會議主席麥利（Mark Milley）在會議上呼籲政府大量投資海洋、航空以及太空領域。

但共和黨並不是很滿意預算案，共和黨主張國防部門的預算需要每年上調3至5%，才能夠保持對中國和其他威脅的優勢，考量到通貨膨脹，國防部拿到的預算實際上呈現衰減；而民主黨進步派則希望能夠消減10%以上的國防預算。

《國會山莊報》（The Hill）指出，預算綱要雖然明確寫道抗衡作為國防部最大挑戰的「中國威脅」，但並未詳細提出預算使用方向，預計要在今年春季末才有細節。

目前預算綱要提出，將對海軍艦隊進行合理的投資，包括現正進行的核子現代化、維持美國陸軍、海軍、空軍海軍陸戰隊以及警衛隊戰力、設備。同時，預算也將支持減輕氣候變化對國防部設施的影響，致力電力和能源研究與開發。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體報導，有關預算透入的項目細節仍待進一步公布。（圖／美聯社／達志影像）
美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）最近發表的報告建議美國國防部在2025年前全面達到「人工智慧（AI）就緒」，才能避免被中國超越。五角大樓官員星期五（9）表示，總體贊同報告提議，並正在執行其中半數以上的建議。

美國國防部聯合人工智能中心（JAIC）主任、海軍陸戰隊中將格羅恩（Lt. Gen. Michael S. Groen）和NSCAI副主席、前國防部副部長沃克（Robert O. Work）早前於週五（9）表示，NSCAI今年三3提交給國會的關鍵報告，指出人工智慧是對美國國防能力的預警。

2019年《國防授權法》所成立的人工智慧國家安全委員會在報告中建議美國國防部年度預算的3.4%要投入到科技領域，並至少撥款80億美元用於核心AI的研發。沃克警告，美國需在2025年前全面備戰與中國競爭，才能免於被超越的風險。

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