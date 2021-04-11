拜登提1.5兆美元2022預算案　綱要直言對抗「中國威脅」

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但共和黨並不是很滿意預算案，共和黨主張國防部門的預算需要每年上調3至5%，才能夠保持對中國和其他威脅的優勢，考量到通貨膨脹，國防部拿到的預算實際上呈現衰減；而民主黨進步派則希望能夠消減10%以上的國防預算。
《國會山莊報》（The Hill）指出，預算綱要雖然明確寫道抗衡作為國防部最大挑戰的「中國威脅」，但並未詳細提出預算使用方向，預計要在今年春季末才有細節。
目前預算綱要提出，將對海軍艦隊進行合理的投資，包括現正進行的核子現代化、維持美國陸軍、海軍、空軍海軍陸戰隊以及警衛隊戰力、設備。同時，預算也將支持減輕氣候變化對國防部設施的影響，致力電力和能源研究與開發。
美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）最近發表的報告建議美國國防部在2025年前全面達到「人工智慧（AI）就緒」，才能避免被中國超越。五角大樓官員星期五（9）表示，總體贊同報告提議，並正在執行其中半數以上的建議。
美國國防部聯合人工智能中心（JAIC）主任、海軍陸戰隊中將格羅恩（Lt. Gen. Michael S. Groen）和NSCAI副主席、前國防部副部長沃克（Robert O. Work）早前於週五（9）表示，NSCAI今年三3提交給國會的關鍵報告，指出人工智慧是對美國國防能力的預警。
2019年《國防授權法》所成立的人工智慧國家安全委員會在報告中建議美國國防部年度預算的3.4%要投入到科技領域，並至少撥款80億美元用於核心AI的研發。沃克警告，美國需在2025年前全面備戰與中國競爭，才能免於被超越的風險。