NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

水利署：新鑿抗旱井不會造成地層下陷

記者張志康/綜合報導

2021-04-11 14:36:51

抗旱井
▲經濟部水利署表示，因應水情新鑿的抗旱井，將不會造成地層下陷。（圖／水利署提供）
國內水情嚴峻，隨著經濟部啟動抗旱措施後，國人也開始擔心，隨著地下水抽取量大增，各界開始擔心可能導致地層下陷愈見嚴重。對此，經濟部水利署今（11）日表示，地下水為久旱且地面水源不足之短期備用水源，今年旱象嚴重，地下水為穩定的救災水源，水利署新鑿的抗旱井都不會位於地層下陷區，並無造成地層下陷的風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
水利署進一步指出，經濟部與農委會、內政部及交通部等部會持續辦理「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，推動辦理增供地面水源、加強灌溉管理、提升用水效率、各項產業節水減抽、地下水補注及監測監控等工作。顯著下陷面積已大幅減少9成，從 90 年 1018.5 平方公里已減少至 109 年 104.7 平方公里，近 20 年間減少 914 平方公里，下陷情勢已趨緩。本次旱象解除後，水利署將強化辦理地下水暨地層下陷監測，以掌握豐水期地下水位回升情形，並適時強化防治措施。

水利署表示，每年地層下陷監測結果顯示彰雲地區屬均勻沉陷且趨勢減緩；依高鐵公司監測數據顯示，經其評估不影響高鐵結構與營運安全，行車安全無虞。水利署持續監測下陷情形，高鐵公司持續辦理監控作業與預防性維護工程，以確保高鐵行車安全。

水利署強調，地下水為穩定的救災水源，水利署新鑿的抗旱井都不會位於地層下陷區，並無造成地層下陷的風險。地下水位會隨降雨量多寡變動，本次旱象解除後，水利署將強化辦理地下水暨地層下陷監測，以掌握豐水期地下水位回升情形，並適時強化防治措施。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
91.89%8.11%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
30.07%69.93%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀