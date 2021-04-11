水利署：新鑿抗旱井不會造成地層下陷
記者張志康/綜合報導
2021-04-11 14:36:51
國內水情嚴峻，隨著經濟部啟動抗旱措施後，國人也開始擔心，隨著地下水抽取量大增，各界開始擔心可能導致地層下陷愈見嚴重。對此，經濟部水利署今（11）日表示，地下水為久旱且地面水源不足之短期備用水源，今年旱象嚴重，地下水為穩定的救災水源，水利署新鑿的抗旱井都不會位於地層下陷區，並無造成地層下陷的風險。
水利署進一步指出，經濟部與農委會、內政部及交通部等部會持續辦理「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，推動辦理增供地面水源、加強灌溉管理、提升用水效率、各項產業節水減抽、地下水補注及監測監控等工作。顯著下陷面積已大幅減少9成，從 90 年 1018.5 平方公里已減少至 109 年 104.7 平方公里，近 20 年間減少 914 平方公里，下陷情勢已趨緩。本次旱象解除後，水利署將強化辦理地下水暨地層下陷監測，以掌握豐水期地下水位回升情形，並適時強化防治措施。
水利署表示，每年地層下陷監測結果顯示彰雲地區屬均勻沉陷且趨勢減緩；依高鐵公司監測數據顯示，經其評估不影響高鐵結構與營運安全，行車安全無虞。水利署持續監測下陷情形，高鐵公司持續辦理監控作業與預防性維護工程，以確保高鐵行車安全。
水利署強調，地下水為穩定的救災水源，水利署新鑿的抗旱井都不會位於地層下陷區，並無造成地層下陷的風險。地下水位會隨降雨量多寡變動，本次旱象解除後，水利署將強化辦理地下水暨地層下陷監測，以掌握豐水期地下水位回升情形，並適時強化防治措施。