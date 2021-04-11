震懾中國！美海軍曝光航母併行畫面 艦長翹腳監控遼寧號
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-11 14:42:10｜2021-04-11 14:51:03
中國軍方日前表示，航空母艦「遼寧號」前往台海周邊進行軍演，各界密切關注中國航母編隊進入西太平洋海域。美國海軍近日發出一張照片，為驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG-89）4日在菲律賓海周邊遇到遼寧號，美中海軍罕見近距離並排航行引起關注。
美國海軍官網發布一張照片，並在備註上表示影像於4月4日在菲律賓海拍攝，照片中的兩名美軍軍官「馬斯廷號」驅逐艦（USS Mustin）的指揮官布里格斯中校（Robert Briggs），以及斯萊中校（Richard Slye），兩人在導航室裡監測水面接觸情況。
照片可見，馬斯廷號與中國航母遼寧艦並排航行，兩艘軍艦的距離不遠，馬斯廷號指揮布里格斯還「翹腳」看著中國航母，從美軍艦上甚至可以很清楚地看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。
美國海軍指，馬斯廷號為第71特遣部隊／第15驅逐艦中隊，該中隊是海軍最大的驅逐艦中隊以及美國第七艦隊的主要海面部隊。
中國海軍發言人高秀成早前表示，遼寧艦航母編隊在「台灣周邊海域」進行訓練，少見直接提及台灣引起關注。中國軍事專家分析這是對「台獨」發出強烈訊號，官媒《環球時報》更威嚇這代表解放軍要「殺雞用牛刀」打擊「台獨」。
馬斯廷號驅逐艦3月27日從日本橫須賀港出發，4月3日凌晨通過長江口外的東海海域向南航行，而中國遼寧號則是在3日通過沖繩本島與宮古島後，穿越第一島鏈，航向太平洋。