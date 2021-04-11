惡火毀掉30年心血！優人神鼓沉寂1年回歸原點：重新發芽
記者李薇/綜合報導
2021-04-11 15:44:16｜2021-04-11 17:20:48
台灣表演藝術團體優人神鼓，多次獲邀參加國際重要藝術節表演，在國際藝壇受到高度重視，但2019年8月的一場大火，使優人神鼓30多年來生活、訓練與創作的家園、200件樂器道具、文化景觀瞬間化作灰燼，又因疫情襲擊，優人神鼓的商業演出幾乎全部取消，不過所有人都沒放棄希望，齊心想著該如何一起度過難關。
為了將這些關鍵時刻努力紀錄下來，7日晚間，優人神鼓啟動紀錄片《非想非非想》拍攝集資計畫，希望以群眾之力籌募600萬元的拍攝與發行資金，製作團隊投入1整年、近200萬元的經費完成第一階段的田野調查。「這些木頭經過大火、經歷死亡，彷彿有了更強壯的生命力」，優人神鼓創辦人劉若瑀表示，彷彿這場火來得正是時候，它將優燒回原點，也帶優回歸最初。這段時間，彷彿回到30年前的優，優人在老泉山上與生態共建夥伴一同搬竹子、蓋廚房、用雙手建造生態家園，於自然中尋找優人神鼓的未來。 曾執導《練習曲》、《曼菲》，並以他們在島嶼寫作：瘂弦《如歌的行板》獲得2015年台北電影節最佳紀錄片、最佳攝影奬和最佳剪輯獎的導演陳懷恩，決定以鏡頭紀錄優的故事、和優一同探索未知的答案，為了將這些關鍵時刻紀錄下來，7日晚間啟動電影拍攝集資計畫，希望以群眾之力籌募600萬元的拍攝與發行資金。電影預計於2023年完成和發行。