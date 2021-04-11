惡火毀掉30年心血！優人神鼓沉寂1年回歸原點：重新發芽

台灣表演藝術團體優人神鼓，多次獲邀參加國際重要藝術節表演，在國際藝壇受到高度重視，但2019年8月的一場大火，使優人神鼓30多年來生活、訓練與創作的家園、200件樂器道具、文化景觀瞬間化作灰燼，又因疫情襲擊，優人神鼓的商業演出幾乎全部取消，不過所有人都沒放棄希望，齊心想著該如何一起度過難關。





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▲優人神鼓因疫情衝擊，這1年商演幾乎取消。（圖／牽猴子提供）

× ▲優人神鼓因疫情衝擊，這1年商演幾乎取消。（圖／牽猴子提供）

▲優人神鼓老泉山山上劇場遭遇火災，30年心血全毀。（圖／牽猴子提供）

× ▲優人神鼓老泉山山上劇場遭遇火災，30年心血全毀。（圖／牽猴子提供）

▲優人神鼓創辦人劉若瑀（右）表示，火災將優人神鼓燒回原點，也帶優人神鼓回歸最初。（圖／牽猴子提供）