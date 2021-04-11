聖文森火山1天內2次爆發 火山灰覆蓋「不見天日」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-11 15:49:22
台灣友邦聖文森及格瑞那丁的蘇弗里耶爾火山（La Soufrière volcano）於當地時間週五（9）連續爆發2次。外媒報導，蘇弗里耶爾火山過去一直處於休眠狀態，直到去年12月開始火山活動開始出現，至本週明顯增加。
聖文森總理貢薩爾維斯（Ralph Gonsalves）早在週四（8）呼籲火山爆發「紅色區域」內的1.6萬位居民（約佔整體人口10%）撤離家園。蘇弗里耶爾火山噴發，周邊6公里都降下火山灰，聖文森國家緊急事務管理局（Nemo）記錄，最遠至火山20公里外的國際機場都受到火山灰影響。
聖文森國家緊急事務管理局表示，火山自1979年以來一直處於休眠狀態，直到去年12月開始噴出蒸氣、煙霧並發出隆隆的聲響。週四（8）晚間觀測到火山頂出現熔岩，當晚總理便下令緊急撤離周邊居民，透過渡輪將人們帶至附近的島上避難。
當地時間週五（9）上午9點，伴隨巨大的黑煙，火山出現「爆炸性噴發」。週五晚些時候西印度群島大學（UWI）地震研究中心發布，火山第二次噴發。
聖文森當局表示，大量的火山灰讓當地能見度急遽下降，國家緊急事務管理局警告，如果伴隨雨水，火山灰可能會危害到人體。附近的加勒比海島國巴貝多（Barbados）也受到火山灰影響，陽光被灰燼遮蔽宛如黑夜。
歷史資料顯示，蘇弗里耶爾火山1979年噴發造成至少1億美元的損失，最糟糕的一次是在1902年，火山爆發造成至少1000人死亡。除了蘇弗里耶爾火山，聖文森北部的佩利山（Mount Pelee）火山活動近期也有明顯增加。