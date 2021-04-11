護樹團體美術館綠蔭集會遊行　捷運局這樣說

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輕軌線形採美術館園區北移加大轉彎半徑，可維持既有美術館路計畫道路寬度並降低轉彎噪音，有效減少對美術館路沿線居民影響，搭配融入美術館園區之整體月台設計，型塑美術館為另一高雄城市亮點建設。
為確保4月7日環差過後樹木保護措施及作為，捷運局立即於9日邀請國立屏東科技大學森林系教授王志強、國立中興大學農業推廣中心副研究員顏志恒、國立嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳召開樹木保護研商會議，經整體檢視統包商設計方案並現場實際勘查，未來施工不影響沿線樹木生長及存活率。
依據行政院環保署101.12.07環署綜字第1010111724號函核定，TSS8位置並未涉及本次環差辦理範圍，環保署稽查總隊並於110.3.24現勘確認在案。
經過市府團隊與專業顧問公司導入科學專業模擬分析的結果，無論是輕軌號誌、車輛產生之噪音，均符合噪音管制標準，相關交通管制等優化措施的實施，除讓沿線交通不致造成衝擊，甚至還提升部分路段的道路服務水準。
另有關護樹團體建議輕軌更北移20m，自馬卡道路繞回至美術東二路路線，捷運工程局表示，經過實地現場勘查，該路線牴觸多達131棵樹木需遷移，並經過螢火蟲及鄰近鳳頭蒼鷹棲息地，對於美術館生態影響甚鉅。
輕軌二階美術館及大順路段，未來該局將持續以地方共識、公開透明、釐清疑慮等原則，與居民充分溝通，並以「工程專業、科學數據、理性對話」化解歧見，創造多贏。