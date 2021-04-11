台鐵改革、善後優先 民進黨施政說明會擬延至5月
記者劉育辰／台北報導
2021-04-11 16:49:06
總統蔡英文今（11）日召集府院黨高層及立法院黨團、執政縣市首長到官邸，針對如何應對8月的4項公投議題召開會議；會議中達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識，而是透過政策說明的與社會溝通，不過目前國人關注的重點仍在台鐵善後與改革，原定今日啟動的施政說明會，則將視後續情勢啟動，評估可能要延到5月。
今年8月28日公投日，最多會「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等4項公投案。蔡英文原定5日邀請府院黨高層會商公投因應策略，但因台鐵太魯閣號事故延後至今；會議大約1個多小時，在各方充分表達、交換意見後，認為這4項公投案，只要能提供完整、正確的資訊，加上充分的溝通、說明，就可讓民眾做出最正確決定，因此不必提出對案，還可集中火力處理台鐵善後、改革及防疫問題，很快便做成不提對案的結論。蔡英文在會議中也指示，面對這4項公投案，民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明。
社會大眾關注焦點仍在台鐵的善後與改革，原定今日啟動的300多場「台灣政進步 向您報進度」施政說明會也暫緩，目前優先處理台鐵後續，至於施政說明會，則要視後續情勢再做進一步決定，目前評估可能要延至5月進行。