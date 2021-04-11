不提公投對案　鄭文燦：藻礁資訊全攤開助民判斷

桃園市長鄭文燦今天表示，總統蔡英文邀府、院、黨、黨團及執政縣市長共商時局，對8月公投達成「不提對案」共識，但桃市府將完整公布對藻礁所做工作及相關對策，供民眾判斷。





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鄭文燦上午出席伊絲碧媞國際有限公司復康巴士捐贈儀式後接受媒體聯訪，對於記者詢問接種AZ疫苗事宜，他表示，他明天將由衛生局安排在衛生福利部桃園醫院接種AZ疫苗，但作業有一定程序，會請衛生局與桃園醫院商量好，疫情指揮中心團隊也會一起來施打疫苗。





鄭文燦指出，台灣目前還在第一階段的醫護人員接種階段，但中央流行疫情指揮中心開放二階段的防疫人員及三階段的機組人員也可以接種，他相信疫苗是安全、有效的，政府也會積極地追蹤接種疫苗後可能狀況，希望能夠提高施打率。





記者提問，上午接受蔡總統邀請前往會商公投因應策略，對於藻礁部分將如何處置。鄭文燦回答，今天溝通主要針對行政院及立法院黨團是否要提對案做內部意見交換，大家都認為基於執政責任須把資訊完整公開地攤在陽光下，才能夠達成公民社會理性討論效果。





鄭文燦表示，針對非核家園、能源轉型包括環境保護及食品安全、國際經貿這些相關課題，行政部門有必要提供完整資訊，便於所有公民來做判斷，相信這個程序是必要的，今天結論是不提對案。





鄭文燦指出，桃園市政府會把職權範圍內所做工作，包括藻礁保護、保護區劃設及相關對策，完整地提供給社會大眾了解。



