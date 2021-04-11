府院黨拍板4公投不提對案 柯建銘：共同決定、共同承擔
記者劉育辰／綜合報導
2021-04-11 17:35:39｜2021-04-11 17:42:05
府院高層及民進黨、立法院黨團、執政縣市首長11日在總統官邸拍板不對8月的4項公投提出對案，民進黨團總召柯建銘在臉書發文表示，既然共同做出決定，那就共同努力、共同承擔。
柯建銘在參加完官邸會議後，在臉書發文表示，面對8月28日的4項公投，民進黨是否要提對案，一直是最近府院黨及黨團每一個人都在反覆思考、擔憂、討論、辯證、分析利弊的重大議題，雖不「外彰」，卻有不斷的「內論」，終於拍板決定不提對案；蔡英文也指示傾全力說明，並強調正面論述、積極說明、溝通對話、化解疑慮，以穩定國家發展，是民進黨的責任。
柯建銘說，眉目深鎖、輾轉難眠，有如烏雲盤踞，從政以來很少有政治議題如此費心、困擾，黨團成員每每碰面必私下互問看法，這是最近的景象，相信也是民進黨立委共同的感受，共同面對國家的危機感；之所以如此，是因為公投結果，對國家未來發展會有無比巨大影響，國家是大家的，須不分朝野，理性看待，不論內政、外交、經濟、環保……皆有終極性的走向與決定，豈有不憂心的道理。
不過柯建銘也強調，蔡英文及行政院院長蘇貞昌在世局巨變中，帶領國家走過重重困難，一關關克服，疫情後的經濟發展，各國稱道。民進黨須共同珍惜，加倍努力，正面論述、溝通對話、化解疑慮、化解危機，相信台灣人民絕對會與執政黨站在一起。