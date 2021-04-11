蔡英文當白沙屯媽祖「香燈腳」：積極說明四項公投

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蔡英文致詞時表示，每一年白沙屯媽祖進香都是台灣的一大盛事，這也是她連續第3年來參加。她還記得2年前和大家一起當媽祖的「香燈腳」，沿途中，看到許多信眾準備點心和飲料，互相加油、打氣，真的令人非常感動；大家不分彼此，為共同的目標打拚，這就是台灣人團結、互助的精神，也是媽祖信仰非常重要的意義。
蔡英文指出，去年，台灣人民靠著團結的精神，克服了疫情的困難，今年希望大家能保持團結，讓疫情可以受到掌控，讓台灣早日脫離疫情的影響。她也提到，去年雖然有疫情，但是台灣經濟成績表現得很不錯，希望今年也能維持好的經濟發展，讓大家的生活可以更好。
蔡英文說，最近因為缺水的問題，造成大家許多不便，希望大家能團結省水，一起渡過缺水難關。在缺水問題解決之前，政府也會全力調度用水，降低大家生活受到的影響。
蔡英文說，大家都很重視白沙屯媽祖的進香活動，也有很多人每年都來參加。她知道在地有很多好朋友，持續在推動「白沙屯媽祖宗教文化園區」，結合文化及觀光，促進地方發展，她也表達肯定之意。
隨後，蔡英文也透過臉書指出，今天出門前，她也召開會議，指示執政團隊：當前的重中之重，就是要全力處理太魯閣號事故的善後，協助傷者及罹難者家屬，並加速進行台鐵改革。
蔡英文說，對於大家關心的公投議題。民主進步黨作為執政黨，必須負起責任，傾全力向社會各界說明。他們達成了行政院及立法院黨團皆不提對案的共識，將會透過正面論述、積極說明，讓大家充分了解資訊後，一起為台灣的未來做出正確選擇。
包括總統府資政顏志發、國策顧問黃承國、內政部長徐國勇、立法委員羅致政、湯蕙禎、苗栗縣長徐耀昌，以及中華文化總會副會長鄭麗君等亦陪同蔡英文出席白沙屯拱天宮行程。
新聞來源為Newtalk 新頭殼