感動人心的影壇經典！《郵差》眾星齊聚朗誦詩句致敬

影史經典作品《郵差》上映後，橫掃全球逾20項大獎，曾榮獲奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳原創音樂獎、最佳改編劇本獎等5項大獎提名，更是美國影史10大最賣座的外語片。劇中，講述平凡的郵差遇到流放詩人聶魯達後，開始學會用詩歌文學發現日常之美，他更求助詩人指點他寫下「愛」的詩句，用情詩來追求他的夢中情人，兩人亦師亦友的動人情誼感動全球無數觀眾。





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▲平凡的郵差遇到流放詩人聶魯達後，開始學會用詩歌文學發現日常之美。（圖／甲上娛樂提供）

× ▲平凡的郵差遇到流放詩人聶魯達後，開始學會用詩歌文學發現日常之美。（圖／甲上娛樂提供）

▲《郵差》至今仍是全球影迷心目中的經典電影。（圖／甲上娛樂提供）