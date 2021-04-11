感動人心的影壇經典！《郵差》眾星齊聚朗誦詩句致敬
記者李薇/綜合報導
2021-04-11 22:00:00
影史經典作品《郵差》上映後，橫掃全球逾20項大獎，曾榮獲奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳原創音樂獎、最佳改編劇本獎等5項大獎提名，更是美國影史10大最賣座的外語片。劇中，講述平凡的郵差遇到流放詩人聶魯達後，開始學會用詩歌文學發現日常之美，他更求助詩人指點他寫下「愛」的詩句，用情詩來追求他的夢中情人，兩人亦師亦友的動人情誼感動全球無數觀眾。
《郵差》由金獎影帝菲利浦諾瓦雷與義大利喜劇影星馬西莫特羅西合演，就在電影殺青不到12小時的時間，卻傳出馬西莫特羅西，因心臟病與世長辭，這部電影也成為他雋永的遺作。為致敬電影《郵差》與已故男主角馬西莫特羅西，奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲、流行女皇瑪丹娜、柏林影帝山繆傑克森、金獎影后葛倫克蘿絲、金球獎影后米蘭達李察遜、「佛地魔」雷夫范恩斯、英國音樂家史汀、伊森霍克、威廉達佛等各界巨星齊聚，在《郵差》電影原聲帶中「獻聲」朗誦諾貝爾文學獎得主巴勃羅聶魯達的詩。 這部影壇的經典作品，曾獲《紐約時報》盛讚：「精彩、溫暖且影響深遠」，在台灣舉辦的特映會結束後更是佳評如潮，知名影評人聞天祥推薦：「《郵差》是用生命寫詩，重看依舊感動」，影評膝關節與人狼屋更表示「《郵差》就像是雋永動人的時光寶盒，隨著時間沉澱精華，每次開啟都能看見生命的不凡，是絕不容錯過的經典電影。」《郵差》4月9日起以4K數位修復版本在全台盛大獻映。