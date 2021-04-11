六堆運動會閉幕 傳遞客庄共同記憶
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-11 21:27:59
第56屆六堆運動會今 (11日)在右堆美濃國中閉幕，來自六堆12鄉區與附堆的好手在運動場上競技外，還能體驗美濃客庄的在地風情及美食，促進了在地的觀光。客家委員會副主任委員鍾孔炤在閉幕式時勉勵大家，六堆三百年來的歷史厚度累積出超越族群的限制與文化的精神，集體客庄記憶的記憶傳遞給下一屆的主辦單位中堆竹屏東縣田鄉手中。
這次六堆運動會也有來自各地落戶在此的好友参與競賽，讓六堆運動會更加的豐富多元。六堆運動會除了籃球、桌球及大眾所熟悉的運動賽事外，為吸引觀眾以及引起參賽興趣，競賽項目融入在地人文地景與客家文化習俗，像是只有在美濃才體驗得到的漂漂河，成為在地運動會中不可或缺的一環。
這次六堆運動會由客家的重鎮美濃區公所舉辦，由六堆12鄉區的居民齊聚美濃共同參與，三千多名選手參加這次的運動盛事，在今（11）日閉幕式將舉辦權交給下一屆主辦單位中堆屏東縣竹田鄉，六堆三百年透過運動會作為一個立足點，讓整個客庄跟周邊能夠有更多的良性互動與認識，促進族群間的團結與共榮。
鍾孔炤表示：「六堆300 豐沛大款(liugˋduiˊsamˊbagˋ pongˊpai tai kuanˋ)」三百年來的歷史厚度累積出超越族群的限制與文化的精神，六堆更應該要認同自己客家文化。
第56屆六堆運動會不少運動好手回鄉參與，像是108年全中運撐竿跳好手黃正綺及110年全中運國男單羽前16強林育生等人都為家鄉盡一份心力，也讓六堆運動會增色不少。