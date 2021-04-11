江韓連「陸軍校友會」同框　不談主席選舉營造大團結氛圍

國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜以及國民黨智庫副董事長連勝文，今（11）日上午同框出席陸官專修班校友會成立大會。三人之中連勝文最先抵達現場，而韓國瑜則在連勝文之後，在眾人擁護下進入會場，且未接受媒體訪問。而江啟臣則是是最後到場，在韓國瑜授旗階段時，也被邀請到台上致詞，三人在活動結束前更一同喊出「國民黨加油」並同框合照，營造大團結的氣氛。





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韓國瑜在進入會場前，面對媒體追問是否要參選黨主席，僅禮貌拱手表示謝謝，接著在中人的擁護下走入入會場。在致詞時表示，回憶起40多年前的大夥兒才18歲，坐著火車到陸軍官校，懷著忐忑不安的心情，但40多年過去了，回想起年少輕狂、熱血狂奔的年代，他邀請大家一起唱他最愛的軍歌「勇士進行曲」，台上台下慷慨激昂，韓國瑜很高興大家把熱愛國家的心大聲唱出來。





而江啟臣則是三人之中最晚抵達現場的，而在韓國瑜授旗後也被拱上台致詞。而江韓連三人也在台下進行合照，更高喊「國民黨加油」展現團結的氣勢。





江啟臣在受訪時，被問到現場韓國瑜人氣相當高，是否會擔心韓國瑜參選黨主席，影響連任之路？對此江啟臣僅笑笑表示，他沒想這麼多，很高興校友會能夠成立，透過校友會與聯誼會凝聚感情，對國民黨也有幫助，更高興的是韓國瑜願意夠擔任榮譽理事長，有助於凝聚校友感情。



