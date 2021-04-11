抗議輕軌二階美術館路線 Wecare高雄：還好自私的人少
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-11 20:57:20
高雄市立美術館附近部分當地居民今（11）日針對高雄輕軌二階美術館路線，控訴市府罔顧公民參與，更毀樹還消滅珍貴的休憩空間，表達抗議。對此wecare高雄表示，美術館就是要串接輕軌捷運給大高雄的人使用，且美術館所在的龍水里有三萬一千人，今天只有不到四十人前往抗議，我們必須說還好這個社會自私的人這麼少!
今天下午兩點半左右在美術館路美術東二路交口，也是未來的輕軌美術館站所在地，聚集了所謂居民近四十人(實際33人)訴求土地正義、還我人行道，表態反對二階輕軌霸佔人行道！抗議民眾質疑環評過程有瑕疵、民調也失準，並建議路線再北移20公尺至美術館內停車場，更符合觀光運輸效益。
Wecare高雄指出，李科永紀念圖書館，一直訴求會砍樹，霸佔公園，綠地水泥化，但是現在已經運作三年事實是這座圖書館恐怕是高雄圖書分館中置身樹林中氛圍最好的分館，而政府沒有出半毛工程費。
Wecare高雄也說，十全路打通，必須拆除占用長達半世紀的攤商，而抗議者訴求迫遷農民攤商，最後事實身分是占用好幾千坪的大地主，收租長達半世紀，當年聲援者今天也在現場。
Wecare高雄認為，反對者不敢講出真實的原因，特別是真實的原因是不堪的、是自私的、甚至只是個人喜好，也因此更必須編造出經過偉大化的公共訴求。
Wecare高雄強調，美術館是城市中美學的公共建設與服務，輕軌捷運串聯公共設施是基本價值與市民的人權，美術館就是要串接輕軌捷運給大高雄的人使用，未來路竹的鄉親一路紅線下來凹子底站轉輕軌就進入美術館、大寮的鄉親也是、鳥松的鄉親也是、鳳山五甲的鄉親也是。
Wecare高雄感慨，今天抗議者中不乏博士、教授、律師、醫師，只能說自私魔鬼的力量真大，願上帝原諒你們！還好這個社會自私的人這麼少。