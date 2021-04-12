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以色列將與美合作　確保伊朗核子「新協議」護利益

中央社

2021-04-12 06:05:36

▲以色列國防部長近日對來訪的美國國防部長奧斯汀表示，以色列將與華府合作，以確保針對伊朗核子計畫達成的任何「新協議」將保衛區域安全。圖為伊朗地面對空飛彈。（圖／翻攝自 Forbes ）
▲以色列國防部長近日對來訪的美國國防部長奧斯汀表示，以色列將與華府合作，以確保針對伊朗核子計畫達成的任何「新協議」將保衛區域安全。圖為伊朗地面對空飛彈。（圖／翻攝自 Forbes ）
（中央社特拉維夫11日綜合外電報導）以色列國防部長甘茨今天對來訪的美國國防部長奧斯汀表示，以色列將與華府合作，以確保針對伊朗核子計畫達成的任何「新協議」將保衛區域安全。

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法新社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）是美國總統拜登（Joe Biden）1月上任至今訪問以色列的最高層級美國官員，也是關於如何讓2015年伊朗核子協議復活的協商重啟後，訪問以色列的首位美方高層官員。

美國前總統川普2018年宣布退出伊朗與全球強權國家訂定的核協議，並恢復對伊朗的制裁措施，導致協議跛腳。以色列過去在鷹派總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）執政下，也強烈反對和批評這份協議。

甘茨表示：「我方將與我們的美國盟友密切合作，以確保與伊朗達成的任何新協議將保障全球和美國最重要的利益、防止我們的區域出現危險的武器競賽，以及保護以色列。」

奧斯汀則說，華府會與以色列合作「促進共同安全利益和優先事項」。他並強調，美以兩國結盟關係「牢不可破」，美國也將「持續密切磋商，以確保以色列軍力質的優勢及強化以國安全」。

美方幾天前才表示，華府對於伊朗核協議復活已提出「非常慎重」的構想。奧斯汀此行也將和仍為以色列總理的尼坦雅胡會面。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100411

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