NOW早報／超商無極限！再推「超狂功能」　小資族：爽歪

台灣超商沒極限！再推「超狂功能」 小資族暴動：爽歪了





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台灣超商林立，一條街上有兩三間超商是常有的事情，且現在超商除了賣熱食、飲料等等，就連藥妝以及書本，甚至手搖飲都有進駐。近日，全家又推出更狂的功能，悄悄在APP上線「友善食光地圖」，讓民眾可透過即時定位查詢住家附近（半徑1公里內）各門市的7折鮮食即期品庫存量，還能使用單品搜尋直接選擇想要的品項或種類，一鍵按下就會立刻搜出附近有供貨之門市，輕鬆找出即期品優惠的商店，再也不怕撲空。





而該消息曝光後，隨即再PTT引爆極大討論「全家太猛了＝＝」、「爽啦！省錢省起來」、「七折真的差很多，我家這邊有小7跟全家每次都搶不到」、「好爽的功能，以後能爽吃七折了」、「基本上七折每天都有，還能查真的太猛」、「爽到爆，七折真的差超多」、「買過一次7-11的，一個便當80變成56真的差超多，剛好下班時間去買，這功能真的方便」、「收下我的膝蓋啊...有效減低報廢品又能賣出，太猛」。





▲全家推出即期品7折優惠地圖，引發不少網友大讚「超級實用」。（示意圖／翻攝APP）

今日天氣／天氣溫暖舒適降雨零星 西半部地區日夜溫差大

今（12）天風向轉為東南風，水氣持續偏少，各地天氣大多晴朗穩定，僅東半部地區及午後西半部山區有零星降雨；溫度會進一步回升，東半部高溫約27、28度，西半部可達29至32度，中南部內陸地區溫度會更高一些，至於各地夜晚清晨低溫約19至22度，西半部地區日夜溫差大，早出晚歸的朋友請適時增減衣物。





蔡英文召集府院黨高層開會 四大公投「不提對案」成共識





總統蔡英文昨（11）日在官邸召集府院黨及黨團高層開會。會議中蔡英文指示，政府各部門當前最重要的任務就是全力處理太魯閣號事故的善後工作，協助傷者及罹難者家屬處理後續事宜，並加速進行台鐵改革。此外，府院黨以及立法院民進黨團、執政縣市首長也針對公投提出意見交換，達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。面對「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等4項公投案，蔡英文指示，民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明，相信透過正面論述、積極說明，讓民眾充分了解資訊後，可以化解社會疑慮，共同為台灣的未來做出正確選擇。





▲總統蔡英文11日在官邸召集府院黨及黨團高層開會，對藻礁公投不提對案達成共識。（圖／民進黨提供）

熊熊早起洗澡「疑裸體自拍」 全素顏曝真實長相





34歲熊熊（卓毓彤）擁有甜美五官、32G傲人身材，受封「美胸女神」，私生活備受關注的她，先前在節目《NOW辯風向》說跟誰談戀愛不該被外界檢視，入行後所有流言也不會一一澄清，因為「這樣很累」。不過熊熊仍樂於分享生活，近日公開數張全素顏自拍，真實狀態掀起一波討論。





熊熊日前PO出3張臉部特寫照，透露是一大早沐浴完所拍，完全沒有上妝，只見她皮膚水嫩到散發珠光，連毛細孔都看不見，膚況極佳，熊熊自信稱是「燈泡發光肌」，不過網友質疑她有眼線、化眉毛又上腮紅及口紅，釣出本人解釋：「我眼線跟眉毛是紋繡的，腮紅是洗完澡臉紅，嘴唇天生是這個顏色喔！」





▲熊熊大素顏自拍。（圖／熊熊臉書）

必看！火鍋最怕吃到人造牛肉？留意「4細節」一眼辨真偽





無論是吃燒烤或火鍋，大家都擔心自己吃到「人造肉」，這種肉若吃進肚，肯定會對健康造成影響，不過，我們到底該如何辨別出這樣的假肉呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，留意「4大細節」，就能一眼分辨真假，包括：1.煮不爛、2.顏色特別深、3.腥味很重、4.花紋特別分明。





▲吃火鍋最怕的就是吃到「人造肉」，到底該怎麼分辨真假肉呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，留意「4大細節」，就能一眼分辨真偽。（圖／取自pixabay）

婚假自助餐？行員37天內與同1人結婚4次 銀行拒給假挨罰





真的這麼想放假？台北市有一位銀行員，在37天內與同1人結婚4次、離婚3次，藉著反覆結婚請了32天婚假，但銀行只同意第一次結婚的8天假，結果被行員向勞工局申訴，銀行被認定違反《勞基法》遭罰2萬元，銀行不服提起訴願，罕見勞資糾紛案例引發熱議。（編輯：許苡晴）



