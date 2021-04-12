登山團體在台鐵車廂做「這事」！網看傻：好像聞到味道了

搭乘交通運輸工具，就應該遵守禮儀，顧及乘客感受！近日就有一名男網友透露，自己日前搭台鐵時，看到疑似登山團體的乘客，竟然直接在車廂內做「這件事」，讓他一上車就超傻眼，而畫面曝光後，其他網友也全看傻，不禁直呼「好像都聞到味道了...」

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在臉書社團「爆怨2公社」中貼出一張照片並直問「這是哪個登山團體啊？」而從照片可見，火車車廂的某些空位竟被放上雨衣，甚至連把手上的吊桿也被披上雨衣，乍看之下猶如「曬衣場」，這讓原PO「一上車整個傻眼」。

▲疑為登山團體的乘客在火車車廂內「曬雨衣」，讓網友看傻直呼「好像都聞到味道了」。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

▲一名男網友透露，他日前搭台鐵時，看到疑似登山團體的乘客，竟直接在車廂內「曬雨衣」，讓他一上車就超傻眼。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

對此，網友則議論紛紛「雨衣未乾，曬完整個車廂地板都雨水，人到站了拍拍屁股就走？ 那如果有人踩到地上雨水滑倒還是踩的整個都是，是否又要怪清潔人員？」「這照片好有味道」、「真的臉皮超厚」、「是不是臭臭的好像都聞到味道了」、「跟列車長講吧！丟爬山人的臉！」「觀感不佳！」「瞬間彷彿聞到雨衣沒乾的臭味」、「好自私喔」、「整個車廂都是我家陽台」。

另還有人直指「公共空間，這樣的確不太合適，以我的觀點，但有些人可能認為車上沒什麼乘客，所以沒關係，每人看法不同。」（編輯：許苡晴）