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施打2劑疫苗後仍確診新冠！日本出現首例

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-12 06:52:52

▲日本出現接種完整2劑新冠疫苗後，仍感染的首例。圖為近期日本醫護人員接種疫苗之照片，非當事人。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本出現接種完整2劑新冠疫苗後，仍感染的首例。圖為近期日本醫護人員接種疫苗之照片，非當事人。（圖／美聯社／達志影像）
新冠病毒肆虐全球，儘管疫苗問世，讓部分地區確診率下降，但有關疫苗的效力及安全性始終存在爭議，也被認為是因疫情太過突然、研發時程不夠所導致。日本近日首度傳出有醫護人員，在施打2劑疫苗後仍然確診的消息，當局呼籲民眾，即使已施打疫苗，仍應配合遵守防疫措施，將被感染的機率降到最低。

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根據日媒《NHK》報導，日本石川縣金澤市縣立中央醫院一名醫療人員，曾分別於3月13日、4月3日接種疫苗，卻仍於近日感染新冠，這也是日本首度出現接種完整2劑疫苗後，依然確診的案例。

為了保護當事人，日本政府並未透露該名醫護人員的性別、年齡等個資，由於該人員的工作並不會與新冠患者有接觸，研判在醫院被傳染的機率不高，而是因為與病患以外的確診者有過接觸，被安排接受篩檢時才驗出確診。

日本厚生勞動省提醒民眾，雖然疫苗能提供一定程度的防護力，但並不能完全消除感染風險，呼籲民眾接種疫苗後，仍應落實防疫措施，以真正杜絕被感染的可能。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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