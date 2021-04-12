她曬處女座老爸「洗菜畫面」！萬人一看全佩服：很療癒

洗菜這件事看似簡單，但卻不見得每個人都能完美地洗乾淨，然而，大家都知道處女座個性龜毛，做什麼事都力求完美，又極度有潔癖。一名女網友就曬出老爸「洗菜」的畫面，讓上萬名網友看後全佩服，大讚「很療癒」。

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原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張爸爸正在洗菜的照片，只見所有青菜被剝開來泡在水槽裡，不僅排列方向整齊，甚至還將青菜依顏色深淺分類好，看起來相當舒服，讓她不禁直呼「每次看到我爸在洗菜，都能瞬間秒懂處女座的真諦。」

▲女網友曬出處女座老爸「洗菜照」，讓萬名網友看後超佩服，直呼「很療癒」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

而畫面曝光，多達一萬名網友全推爆，紛紛留言「好整齊喔，我喜歡」、「連深淺色也要分類出來」、「身為潔癖人看了很療癒」、「一定要同一個方向」、「射手座看了覺得佩服」、「強迫症的看了表示好療癒」、「這也排得太整齊了」、「真的把處女座發揮的淋漓盡致」。

另也有人直言「這樣乾淨嗎？髒水都從那裡經過，廚房最髒的地方」、「跟星座無關吧！我天蠍也是這樣洗菜，喜歡乾淨整齊」、「如果水槽是專門洗菜，就覺還好，如果還有洗其他東西，就覺得不OK」、「跟星座無關吧！我也會這樣，是強迫症」。（編輯：許苡晴）